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【重磅快評】邱議瑩弟回任華航高官 這就是蘇貞昌的檢討

聯合報／ 主筆室
捲入華航私菸案的羅雅美（前）與邱彰信（後）在風波過後，已先後回任華航一級主管。圖／本報資料照片
捲入華航私菸案的羅雅美（前）與邱彰信（後）在風波過後，已先後回任華航一級主管。圖／本報資料照片

民進黨九合一大敗後的首個上班日，華航公布最新人事案，捲入國安私菸案的民進黨立委邱議瑩之弟邱彰信高升管制處長，引發華航內部議論。政壇人盡皆知，邱家與行政院長蘇貞昌關係密切，顯然想趕在搖搖欲墜的蘇貞昌失勢前先卡官，從這齣赤裸裸的人事案可看出，選後的民進黨爭權奪利只是更加激烈，完全到了不顧吃相的程度。

3年前爆發的國安私菸案，當時鬧得轟轟烈烈，包括因為蔡英文總統一句暱稱「小美」而官位四級跳的華航資深副總羅雅美、華航空品處長邱彰信，都在私菸案後被調離主管職，分別改任董事長特別助理及總經理特別助理「避風頭」。邱彰信也在去年一審中被台北地方法院判處2年8個月。

然而，身為「國王人馬」的羅雅美早在去年就已悄悄恢復原職，督導資安、地勤、空勤、法保，且人事令還是「當天公布、當天生效」。但更可議的是邱彰信的人事案，他不止一審被判刑，華航管制處長是掌飛安的重要部門，過去多由航務或機務背景出身的人士擔任，邱彰信長期擔任業務推廣工作，也難怪在華航內部引發異議。

而這項人事案還是在民進黨大敗後火速通過，更是其心可誅。華航做為半官半民的單位，長期遭到政治力介入，皇親國戚「寄生」華航早是常態，而包括蘇貞昌在內的民進黨高官，更是動不動就上演華航「正名」鬧劇，藉此收割抗中保台選票紅利，更是早已嚴重侵蝕華航競爭力。

這次民進黨在地方選舉兵敗如山倒，人民對於內政不滿絕對是關鍵，而這3年多來，行政權、人事權一把抓的蘇貞昌當然難辭其咎。他如何地鴨霸、傲慢早已呈現在國人面前，至於內政失靈，別的不說，光是他一手主導屏鵝公路「種樹百里」，更被認為是屏東縣長選情差點翻車的主因。

選後，最該負責的蘇貞昌假惺惺地口頭請辭，蔡總統也立刻慰留，其實蔡英文也只是想把蘇貞昌當成自己的防火牆及擋泥板，避免剩餘任期加速跛腳，說穿了，一切還是從自己的權勢出發。

面對外界的交相指責及逼退聲浪，蘇貞昌昨天說，面對選舉結果，應該嚴肅面對，深刻檢討，回應人民的想法。結果同時間另一幕上演的卻是，趕在風雨飄搖的蘇內閣下台前，讓捲入國安私菸案遭判刑且與專業不符的邱彰信回任華航一級主管，這難看的卡官秀，就是蘇貞昌回應民意的態度。

民進黨選輸到現在超過3天了，黨內除了輪番上演「戰犯找戰犯」的抓交替戲碼，看不到一絲絲的真心檢討。除了蔡英文第三次請辭民進黨主席外，其餘該為施政不力負責的人，不但繼續厚顏戀棧，還趁著前方吃緊之際後方緊吃，看起來民進黨真的輸得還不夠。

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