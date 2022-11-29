影／總統大選掀「侯盧配」聲浪？ 朱立倫提2024布局三原則

國民黨在2022九合一大選中，贏得13個縣市長席次，黨主席朱立倫被問到2024總統大選已有國民黨「侯盧配」的聲音。朱立倫說，民進黨希望轉移焦點，讓國民黨內鬨，但國民黨是不會中計的。

對於黨內2024布局，朱立倫則指出，他提名有三項原則，走對的路、提對的人以及無私無我的精神，最後他再次重申，希望黨內更團結，「讓大家都能夠成功，這才是最重要的」。

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