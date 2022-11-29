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2024選立委？王世堅：除非別選區 但現最大挑戰是蔣萬安
台北市長當選人蔣萬安空缺出來的北市第三選區立委補選，明年1月8日即將投票，本周開放登記，台北市議員王世堅今天再度被問到，是否參加立委補選或準備2024選立委？王世堅今天表示，立委補選他不但不選，也推薦北市黨部前主委吳怡農爭取參選，是吳怡農才選得上；至於2024？王說，吳若選上當然2024繼續選，「我則是除非有別的選區，不過現在不做這個考量，現在最大的挑戰是蔣萬安。」
王世堅今天在議會受訪表示，這次立委補選，他不但不選，也推薦吳怡農爭取參選，黨中央明天就會人選公布，也再度希望吳怡農能參選，因為吳不但優秀，他來選也才會選得上。
王世堅說，第一，這麼小的立委選區，不能只靠空戰，還要有陸戰基礎，吳怡農上屆選過，只有輸蔣萬安一點，也持續在選區經營，空陸戰對他來說都駕輕就熟；第二點，時間這麼短，不可能有這麼優秀的人，空戰也行，陸戰都好，不可能，所以他認為，這個選區徵召吳怡農參選勝算非常高，吳形象好、空戰陸戰都強
至於2024有意願？王世堅說，吳怡農既然已經在這個選區，他選上當然2024還是他繼續選，「至於我，除非有別的選區，不過現在不做這個考量，現在最大的挑戰是蔣萬安」，因為沒有想到蔣萬安選上，市長如果是陳時中、黃珊珊，他就輕鬆多了，「蔣萬安對我來說是重責大任，天將降大任於斯人也，必先苦其心志。」
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