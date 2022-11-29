聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北市立委補選人選 朱立倫：蔣萬安態度看法非常重要
九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選。國民黨黨主席朱立倫今天下午在嘉義縣黨部辦感恩茶會，會前媒體聯訪表示，新任市長蔣萬安的態度、看法，非常重要。
朱立倫表示，台北市部分，黨內在做參考民調，很快就做出來了，會徵詢地方民意代表、重要人士的意見，最重要的，也是要能夠勝選，當然，包括新任市長蔣萬安的態度、看法也非常重要，國民黨一定是走對的路，提對的人，團結努力才能勝選。
朱立倫的感恩茶會，第一天下午來到嘉義縣黨部接受媒體聯訪表示，感謝在嘉南高屏4大艱困選區選將，他們是真正英雄，團隊盡最大努力，成績都有成長。
朱立倫也說，對所有支持者表示抱歉，過去國民黨努力不夠，所以「我們4年後一定要贏回來，這是我們的決心跟目標」，至於澎湖是藍營自己分裂，感到非常遺憾。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言