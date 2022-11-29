台北市立委補選人選 朱立倫：蔣萬安態度看法非常重要

九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選。國民黨黨主席朱立倫今天下午在嘉義縣黨部辦感恩茶會，會前媒體聯訪表示，新任市長蔣萬安的態度、看法，非常重要。

朱立倫表示，台北市部分，黨內在做參考民調，很快就做出來了，會徵詢地方民意代表、重要人士的意見，最重要的，也是要能夠勝選，當然，包括新任市長蔣萬安的態度、看法也非常重要，國民黨一定是走對的路，提對的人，團結努力才能勝選。

朱立倫的感恩茶會，第一天下午來到嘉義縣黨部接受媒體聯訪表示，感謝在嘉南高屏4大艱困選區選將，他們是真正英雄，團隊盡最大努力，成績都有成長。

朱立倫也說，對所有支持者表示抱歉，過去國民黨努力不夠，所以「我們4年後一定要贏回來，這是我們的決心跟目標」，至於澎湖是藍營自己分裂，感到非常遺憾。

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