民進黨主席人選？ 王世堅：唯有陳建仁聖光一出 大家都會服從

九合一大選舉落幕，民進黨慘敗黨主席蔡英文已請辭，明天黨中央將選出代理黨主席，台北市議員王世堅今天受訪表示，這麼多年看，他一直認為前副總統陳建仁最有高度與聲望任黨主席。

他說，這麼短暫期間，各種不同意見、各個派系首領看法，「唯有陳建仁聖光一出，應該大家都會服從」。短時間內陳建仁最適合擔任黨主席，不過2024總統人選，他個人看，還是覺得副總統賴清德最適合。

王世堅今天下午在議會受訪，媒體問王世堅，是否也認同現在就由賴清德接黨主席？王世堅說，當然如果賴清德直接接任民進黨主席，這也是最好，簡單明瞭，馬上可以整軍對外作戰，但他理解到的賴清德，個性不是這樣，賴清德還是會認為要分層負責照步來，「他現在還是副總統，會謹守這個位置的本分」。

王世堅也說，不過他認為未來民進黨的黨主席人選，要相當程度與賴清德商量，至少要經過賴清德首肯、信任的人選，希望2024不要再有其他狀況，直接大家團結一致，就由賴清德出馬，這才是勝選最大基礎。

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