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媒體人酸「看風向說話」 館長氣炸反擊：跟綠營側翼87％像

聯合新聞網／ 綜合報導
館長陳之漢。圖片截自／館長惡名昭彰Youtube
館長陳之漢。圖片截自／館長惡名昭彰Youtube

「館長」陳之漢常在個人頻道針砭時事，不過卻被資深媒體人羅友志在節目上諷刺是看風向說話的「流量動物」、「生意人」，館長對此氣炸反嗆羅友志「跟民進黨側翼87％像」，羅則連發兩則臉書貼文回應，指出不懂稱呼館長為商人何錯之有。

九合一大選民進黨慘敗，資深媒體人羅友志在節目上酸諷網紅「館長」陳之漢是「流量動物、風向生意人」，讓館長氣到在直播中反嗆羅「跟側翼87％像」。對此，羅友志昨日（28日）深夜在臉書PO文回應，「那場直播斗內多少啊？」

羅友志近日在節目《新聞大白話》上談論館長，直言他就是一名生意人，2019年時他還和總統蔡英文彎腰握手，如今卻態度180度大轉變改為批評民進黨，這是因為他發現網路風向變了，不能再繼續逆風，羅友志說，館長所做的都是為了自己的流量和聲量，形容他就像「流量動物」一樣。

館長昨（28日）則在直播中解釋，自己因身高較高，跟人握手時都習慣彎腰，反擊「生意人又怎麼樣？生意人不能了解政治、關心政治嗎？」他表示，自己從民進黨一上任時就開始批評政府了，根本不是羅友志所說的看風向說話，還飆罵：「看不起你們這種節目，整天在那邊造謠，跟民進黨側翼87％像。」

對此，羅友志二度回擊，他昨晚在臉書發文詢問，館長的直播有多少「抖內（Donate，贊助、捐獻）」，看值不值得他回應。今天上午他再發文，表明自己也花時間看了館長的直播，「最後還是要大家買您代理的健康、優良產品，這不是商人…我應該改口什麼？」羅友志寫道，館長靠網路、實體通路維生，流量本來就是首要武器，不懂「流量動物」一說究竟何錯之有。

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