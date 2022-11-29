警察與黑道吃飯 時力籲調查公開
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】
警方與黑道吃飯居然沒事？時代力量29日召開記者會，呼籲內政部與法務部將警大校長陳檡文與「黑道人士」林秉文吃飯的事情調查公布。立委邱顯智說，5年前就說有調查報告，但至今仍無下文。但在記者會後，有關敗選檢討直接上演逼宮場面，讓時力黨主席陳椒華憤而離席。
需調查黑白是否勾結
邱顯智表示，警大校長陳檡文在選前遭爆料5年前與必礦科技總裁林秉文吃飯，林秉文在信義區高檔豪宅招待所招待多位高級警官，包括警大、警專校長與多位分局長，警政署卻表示這是刑事局內部的慶功宴，但經時力詢問後又說會請政風處調查，難道2018年當時沒有調查報告？此事警政署需向外界交代。
立委王婉諭也指出，警政高層出入招待所，警政署與法務部的說詞讓人難以信服，該豪宅的大樓管委會已多次檢舉有警政高層出入私人招待所，如果是慶功宴，為何會半在如此有爭議的地方？且這樣的會所消費並不便宜，相關經費是由刑事局買單，還是由「社會人士」招待？也必須對外說清楚。
陳椒華強調，民進黨中常委近來頻砲轟選舉有黑道介入，台南發生88發子彈的槍擊案也與民進黨中執委有關，讓他們認為黑道、黑金治國的現象愈來愈嚴重，內政部長徐國勇與法務部長蔡清祥都必須展現堅決態度，公佈相關調查結果，以免民眾對警政單位失去信心。
時力上演逼宮場面
記者會結束後，媒體提問有關時力選舉檢討問題，陳椒華僅表示會慰留請辭的決策委員，但王婉諭直接當場打臉不願接受，讓陳椒華一言不發、臉色鐵青，在王婉諭發言尚未結束時就徑自離開現場。媒體問坐在兩人中間的邱顯智會不會尷尬？邱顯智僅苦笑表示：「主席（陳椒華）這陣子辛苦了。」
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