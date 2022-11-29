快訊

陸網爆婚變小10歲秦昊 伊能靜暴哭「掉下來就輸了」

勒斃馬籍女大生！凶嫌曾上網狂搜「殺人」文 原意圖對象竟然不是她

警察與黑道吃飯 時力籲調查公開

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量29日呼籲警政署、內政部與法務部儘速公佈高階警官與黑道吃飯的調查報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量29日呼籲警政署、內政部與法務部儘速公佈高階警官與黑道吃飯的調查報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

警方與黑道吃飯居然沒事？時代力量29日召開記者會，呼籲內政部與法務部將警大校長陳檡文與「黑道人士」林秉文吃飯的事情調查公布。立委邱顯智說，5年前就說有調查報告，但至今仍無下文。但在記者會後，有關敗選檢討直接上演逼宮場面，讓時力黨主席陳椒華憤而離席。

需調查黑白是否勾結

邱顯智表示，警大校長陳檡文在選前遭爆料5年前與必礦科技總裁林秉文吃飯，林秉文在信義區高檔豪宅招待所招待多位高級警官，包括警大、警專校長與多位分局長，警政署卻表示這是刑事局內部的慶功宴，但經時力詢問後又說會請政風處調查，難道2018年當時沒有調查報告？此事警政署需向外界交代。

立委王婉諭也指出，警政高層出入招待所，警政署與法務部的說詞讓人難以信服，該豪宅的大樓管委會已多次檢舉有警政高層出入私人招待所，如果是慶功宴，為何會半在如此有爭議的地方？且這樣的會所消費並不便宜，相關經費是由刑事局買單，還是由「社會人士」招待？也必須對外說清楚。

陳椒華強調，民進黨中常委近來頻砲轟選舉有黑道介入，台南發生88發子彈的槍擊案也與民進黨中執委有關，讓他們認為黑道、黑金治國的現象愈來愈嚴重，內政部長徐國勇與法務部長蔡清祥都必須展現堅決態度，公佈相關調查結果，以免民眾對警政單位失去信心。

時力上演逼宮場面

記者會結束後，媒體提問有關時力選舉檢討問題，陳椒華僅表示會慰留請辭的決策委員，但王婉諭直接當場打臉不願接受，讓陳椒華一言不發、臉色鐵青，在王婉諭發言尚未結束時就徑自離開現場。媒體問坐在兩人中間的邱顯智會不會尷尬？邱顯智僅苦笑表示：「主席（陳椒華）這陣子辛苦了。」

【更多精采內容，詳見

陳椒華 邱顯智 黑道

延伸閱讀

時力問題浮出檯面 王婉諭強調不接受慰留 陳椒華離席

警高層出入私人招待所 時力要徐國勇別當「內政布長」

影／邱顯智、王婉諭堅辭決策委員 陳椒華當場走人

陳椒華接受慰留時力黨魁 「主席對我是責任而非權力」

相關新聞

媒體人酸「看風向說話」 館長氣炸反擊：跟綠營側翼87％像

「館長」陳之漢常在個人頻道針砭時事，不過卻被資深媒體人羅友志在節目上諷刺是看風向說話的「流量動物」、「生意人」，館長對此氣炸反嗆羅友志「跟民進黨側翼87％像」，羅則連發兩則臉書貼文回應，指出不懂稱呼館長為商人何錯之有。

民進黨：挺高虹安社團選後變罷免帶風向 已向臉書檢舉

民進黨發言人李妍慧今天表示，九合一地方選舉剛結束，網路上即出現有關「罷免高虹安」的社團與粉絲專頁，但該社團前身是「高虹安...

選後神隱？ 劉建國今露面謝票 3天「不出面」原因曝

2022地方公職人員選舉結束3天，民進黨雲林縣長候選人劉建國今天首度露面，啟動車隊掃街謝票行程，他說，今起將一一至20鄉...

送gogoro和1200月票誰先跳票？謝國樑還沒上任綠已傳出罷免聲

民進黨在這次北台灣全遭滑鐵盧，小英男孩林右昌執政的基隆市也綠地變藍天，蔡適應一敗選，地方臉書社群湧入大量留言，「謝國樑要送狗狗肉（gogoro）了」，綠營議員揚言要在議會強力監督，要謝國樑履行做不到就不連任諾言，更有綠營人士放話重要政見跳票罷免就對了，韓國瑜不是有例可循？藍營議員反譏，那第一個該罷免的應該是總統蔡英文。謝國樑還沒上任，考驗已接踵而至。...

警察與黑道吃飯 時力籲調查公開

警方與黑道吃飯居然沒事？時代力量29日召開記者會，呼籲內政部與法務部將警大校長陳檡文與「黑道人士」林秉文吃飯的事情調查公布。立委邱顯智說，5年前就說有調查報告，但至今仍無下文。但在記者會後，有關敗選檢討直接上演逼宮場面，讓時力黨主席陳椒華憤而離席。

面對懸缺的黨主席之位 賴清德能做出明智抉擇？

九合一選舉，民進黨大敗，蔡英文總統請辭黨主席，行政院長蘇貞昌留校察看，面對即將到來的人事大地震，副總統賴清德被迫提前接班。 這次投票前，賴清德原本還有一些潛在競爭者，只是像鄭文燦未能成功守住桃園市，林佳龍在新北市開出來的選票也不如預期，至於前副總統陳建仁，過去是被英系力拱的對象，現在英系已成為眾矢之的，更不太可能繼續打著蔡總統的招牌一意孤行，因此，賴清德接班的態勢反而更加明顯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。