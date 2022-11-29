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傳官邸餐敘成公幹何志偉大會 吳思瑤：別小看總統高度

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委、陳時中競選總幹事吳思瑤。（本報資料照片）
民進黨立委、陳時中競選總幹事吳思瑤。（本報資料照片）

民進黨在九合一地方選舉大敗，蔡英文總統昨天邀請台北市長候選人陳時中競選幹部餐敘，外傳卻變成公幹民進黨立委何志偉大會，民進黨立委、陳時中競選總幹事吳思瑤今天表示，大家昨天都很嚴肅地在討論選情，千萬不要小看蔡英文的高度與陳時中的氣度。

媒體報導，蔡英文昨天中午邀請陳時中及其競總幹部、發言人群一起到官邸吃便當，除了肯定他們的努力，並且慰勉在選舉期間的辛勞，不過有與會人員向蔡英文投訴何志偉在選舉期間的離譜情勢，讓這場餐會意外成為「公幹何志偉大會」。

吳思瑤上午在立法院受訪時證實，蔡英文昨天確實邀請他們到官邸吃便當，因為民進黨在選後需要進行非常深入的檢討，但是民進黨這次的敗選有非常多長期累積的問題，「這絕對不會是一場便當會就能解決，也不會是找出某一個戰犯，用這麼廉價的操作就能夠因應」。

吳思瑤說，民進黨不會因為急切地共推、拱出一個新的共主，所有的問題在未來就可以迎刃而解，蔡英文昨天很深切地跟大家分享經驗跟觀察，希望民進黨能夠凝聚出精進的方向，「媒體報導的成為公幹某人大會，這個某人沒有這麼重要」，請大家不要小看蔡英文的高度與陳時中的氣度。

吳思瑤強調，民進黨昨天很嚴肅地在討論選情，還有未來要檢討的方向，所以不會在此時此刻「只針對某人去公幹」。

吳思瑤說明，民進黨在這次的選舉過程當中，有很多操作應當要檢討、再加強，因此她不樂見黨內同仁在選後的第一時間，面對敗選就急切地想要抓戰犯，這樣的做法相對來說是速食、廉價了點，「不是揪出某個戰犯來鞭屍，就能把問題迎刃而解」。

吳思瑤表示，現在大家已經有很高的共識，民進黨必須召開大規模的檢討大會，甚至要廣邀更多年輕世代一起參與，「我們需要讓整個決策層面更多元，讓檢討能夠更全面、更透徹」，而以他們在這次在選戰的經驗跟累積下來的觀察，這些都可以作為民進黨重新站起來的參照。

蔡英文 民進黨 吳思瑤 何志偉

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