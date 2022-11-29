柯文哲12月回醫院 台大醫院院長：是教授、沒有行政職

國民黨候選人蔣萬安當選台北市市長，現任市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，不論下一步是什麼，還是會先回台大醫院，他已接到公文，12月25日交接後，就會去報到。台大醫院院長吳明賢今表示，柯文哲借調去當市長之前就已無行政職，現在回來就是醫院的教授，不會有行政職。

吳明賢表示，台大醫院的醫師工作都有「教學、研究、服務」三大面向，教授主要工作在教學和研究，服務內容則要由外科部決定，因柯文哲過去任職的創傷醫學部是隸屬於外科部。

柯文哲12月24日借調期滿，台大醫學院院長倪衍玄說，12月25日是周日，一定是12月26日周一回來報到。至於未來工作內容，倪衍玄說，柯文哲是很傑出優秀的人，醫學院會了解柯文哲的想法、正式提出的希望是什麼，討論過後在做安排。

倪衍玄表示，討論重點包括投入教學研究的意願、是否要從事政治工作、工作分配等，都要請教柯文哲本人、討論過後，再做安排。不過12月26日之後有新曆年、農曆年，假日很多，討論需要一些時間，不會那麼快。

身為國立大學教授是否可兼任黨主席？倪衍玄說，公務人員應該是不行，但柯文哲是教職人員，醫學院也沒遇過這種情況，不是很清楚身份的兼容性，但台灣大學或許有經驗，需要再問問台大校方。

政壇風雲人物要回來醫院工作，院方會不會緊張？吳明賢笑說「不會啊！你們想太多了，這是很單純的一件事情。」倪衍玄則建議媒體，很多事情還是直接問柯文哲比較清楚，他開玩笑說「看他選總統需要多少時間準備」。

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