快訊

較上周二略降5%！本土+1萬7240例 49例境外、21死

柯文哲12月回醫院！台大醫院院長曝職務「沒有行政職」

忘不了網友圍剿！「唐寶寶事件」永和炸物店將頂讓 房東證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲12月回醫院 台大醫院院長：是教授、沒有行政職

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台北市市長、台灣民眾黨主席柯文哲12月24日借調期滿，將回台大醫院上班。本報資料照片
台北市市長、台灣民眾黨主席柯文哲12月24日借調期滿，將回台大醫院上班。本報資料照片

國民黨候選人蔣萬安當選台北市市長，現任市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，不論下一步是什麼，還是會先回台大醫院，他已接到公文，12月25日交接後，就會去報到。台大醫院院長吳明賢今表示，柯文哲借調去當市長之前就已無行政職，現在回來就是醫院的教授，不會有行政職。

吳明賢表示，台大醫院的醫師工作都有「教學、研究、服務」三大面向，教授主要工作在教學和研究，服務內容則要由外科部決定，因柯文哲過去任職的創傷醫學部是隸屬於外科部。

柯文哲12月24日借調期滿，台大醫學院院長倪衍玄說，12月25日是周日，一定是12月26日周一回來報到。至於未來工作內容，倪衍玄說，柯文哲是很傑出優秀的人，醫學院會了解柯文哲的想法、正式提出的希望是什麼，討論過後在做安排。

倪衍玄表示，討論重點包括投入教學研究的意願、是否要從事政治工作、工作分配等，都要請教柯文哲本人、討論過後，再做安排。不過12月26日之後有新曆年、農曆年，假日很多，討論需要一些時間，不會那麼快。

身為國立大學教授是否可兼任黨主席？倪衍玄說，公務人員應該是不行，但柯文哲是教職人員，醫學院也沒遇過這種情況，不是很清楚身份的兼容性，但台灣大學或許有經驗，需要再問問台大校方。

政壇風雲人物要回來醫院工作，院方會不會緊張？吳明賢笑說「不會啊！你們想太多了，這是很單純的一件事情。」倪衍玄則建議媒體，很多事情還是直接問柯文哲比較清楚，他開玩笑說「看他選總統需要多少時間準備」。

柯文哲 台大醫院

延伸閱讀

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

柯文哲周四晚赴日沖繩「市政交流」 招商考察觀光

柯文哲和黃珊珊搭檔2024？ 謝立功：一年後的事難預料

柯文哲監視器預算但書提覆議不成立 北市：遺憾但尊重

相關新聞

侯友宜為何總「拒答」恩恩案？ 資深媒體人解答獲網讚：太暖

九合一選舉落幕，新北市長侯友宜大勝對手林佳龍近46萬票連任成功，然而，仍有不少聲音質疑他對「恩恩案」交代不清，昨（28日）資深媒體人黃暐瀚在直播中透露侯友宜私下對恩恩案一事的看法，黃暐瀚直呼自己「被說

面對懸缺的黨主席之位 賴清德能做出明智抉擇？

九合一選舉，民進黨大敗，蔡英文總統請辭黨主席，行政院長蘇貞昌留校察看，面對即將到來的人事大地震，副總統賴清德被迫提前接班。 這次投票前，賴清德原本還有一些潛在競爭者，只是像鄭文燦未能成功守住桃園市，林佳龍在新北市開出來的選票也不如預期，至於前副總統陳建仁，過去是被英系力拱的對象，現在英系已成為眾矢之的，更不太可能繼續打著蔡總統的招牌一意孤行，因此，賴清德接班的態勢反而更加明顯。

傳官邸餐敘成公幹何志偉大會 吳思瑤：別小看總統高度

民進黨在九合一地方選舉大敗，蔡英文總統昨天邀請台北市長候選人陳時中競選幹部餐敘，外傳卻變成公幹民進黨立委何志偉大會，民進...

柯文哲12月回醫院 台大醫院院長：是教授、沒有行政職

國民黨候選人蔣萬安當選台北市市長，現任市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，不論下一步是什麼，還是會先回台大醫院，他已接到...

你給我記者EP90｜疫後怎玩郵輪？基隆港明年恐無船 市場洗牌中

疫情前，台灣曾是全球第11名、亞洲第2大的郵輪客源市場，可就像龜兔賽跑一樣，我們落入了兔子的窘境，榮景戛然而止… 雖然港口10月解封，為何明年有船來台當母港的機率，仍微乎其微？原來國際郵輪布局得「超超前布署」，短期若想最快搭到郵輪，就飛一趟新加坡吧！旅遊達人記者教你郵輪新玩法。

2024朱立倫抬轎或坐轎？ 侯友宜：這次總教練非常棒也很辛苦

外傳台北市長柯文哲卸任後要全力拚2024總統大選，新北市長侯友宜是最強的搭檔人選，傳出白藍配說法也沸沸揚揚，侯友宜今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。