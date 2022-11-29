影／高市正副議長爭無黨扮關鍵 陳其邁：尊重黨團運作

九合一選舉結束，高雄市議會正、副議長選戰登場，無黨團結聯盟市議員朱信強指出，要看民進黨推出的人選，再決定要支持誰。市長陳其邁今天視察凱旋青樹社宅工程進度時表示，民進黨團會協商出正、副議長人選，尊重黨團。對於黃捷可望加入民進黨，陳其邁說，個人覺得黃捷非常優秀，「歡迎！」

高雄市議會正、副議長之爭浮上檯面，高雄市議員選舉結果藍綠未過半，9席無黨及第三勢力政黨扮演關鍵角色。陳其邁表示，這個要黨團協商，民進黨會有人選。政黨之間要怎麼合作、在議會維持穩定運作，這非常重要。站在市府立場，予以尊重，畢竟未來還是要跟議會合作。

無黨團結聯盟市議員朱信強指出，要看民進黨推出的正、副議長人選，再決定要支持誰。陳其邁說，這個要看民進黨團如何協調人選，距離12月25日還有一段時間，主要政黨的人選也還沒確定。民進黨部分要尊重黨團，等人選出來後，看實際狀況再協調、討論合作。

至於如何爭取無黨聯盟支持？陳其邁說，市長不會談這個事情，是黨團處理的。

高雄市民進黨團會議中通過無黨籍黃捷議員加入民進黨黨團運作，民進黨高雄市黨部主委許智善透露，黃捷應該很快會加入民進黨。陳其邁回應，這要問黃捷本人，他個人覺得黃捷非常優秀，「歡迎！」

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