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基隆7政務官共進退 林右昌：期許新市長續推動基隆捷運

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天在市務會議上宣布，已於昨天選後第一個上班日，指派楊桂杰參議為召集人組成交接小組。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天在市務會議上宣布，已於昨天選後第一個上班日，指派楊桂杰參議為召集人組成交接小組。圖／基隆市政府提供

國民黨謝國樑當選基隆市長，基隆市長林右昌今天在市務會議上宣布，已於昨天選後第一個上班日，指派楊桂杰參議為召集人組成交接小組偕同相關局處與新任市長會面，進行相關業務報告。林右昌也期許新市長把基隆捷運繼續推動下去，這是基隆人不分黨派推動的議題。

林右昌說，在台灣民主化將近40年來，政權的輪替、交接制度已非常成熟。所以，此次也依循8年前的前例，由參議楊桂杰擔任政權交接小組召集人，召集民政處、綜發處、人事處、財政處、主計處，一同與當選人進行後續交接相關事宜的討論。

林右昌於市務會議提醒，雖然即將卸任，但不影響市政推動，請同仁務必堅守岡位，一切如常。據指出，共有7位政務官將和林右昌共進退。

基隆捷運是林右昌任內重大建設，他說，基隆提計畫和政策都比其他縣市困難，尤其基隆捷運，基隆不像其他三個直轄市組織編制規模那麼大，財政上也特別的辛苦，他在8年任內零舉債，而且把負債從124億降到現在剩不到68億，負債比例從47%降到現在不到30%，財政等級從明年起從4級提升為3級。

林右昌表示，基隆捷運的推動需要整個市政府組成一個專案的團隊來執行，基隆市政府不像其他三個直轄市有捷運局，有一個完整的編制，會特別的辛苦，又特別的專業，期許未來市長盡他的能力，把基隆捷運繼續推動下去，這是基隆人不分黨派推動的議題，只能給予祝福，希望他加油。

基隆市長林右昌今天在市務會議上宣布，已於昨天選後第一個上班日，指派楊桂杰參議為召集人組成交接小組。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天在市務會議上宣布，已於昨天選後第一個上班日，指派楊桂杰參議為召集人組成交接小組。圖／基隆市政府提供
期許未來市長盡他的能力，把基隆捷運繼續推動下去，這是基隆人不分黨派推動的議題，只能給予祝福，希望他加油。記者游明煌／攝影
期許未來市長盡他的能力，把基隆捷運繼續推動下去，這是基隆人不分黨派推動的議題，只能給予祝福，希望他加油。記者游明煌／攝影

基隆捷運 林右昌

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