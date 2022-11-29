「台派沒有分裂本錢」 基進黨準議員張博洋入民進黨團運作
台灣基進黨在此次選舉中搶下一席高雄市議員，三民區準市議員張博洋昨天出席民進黨團會議，今天宣布將加入民進黨團運作，一起拚「光復議會」，協助民進黨拿下此次正副議長。
基進黨今天發布新聞稿指出，經過內部討論，張博洋確定將加入民進黨團運作。張博洋表示，本次議會選舉，台灣基進就是以本土拚過半作為最大目標，推出台派議長光復議會，支持民進黨黨團提出的議長人選。
張博洋說，昨天列席民進黨團會議時，有表達會將是否加入民進黨團運作一事帶回內部討論，因為他是台灣基進黨籍議員，對外的合作需經過黨內討論再行回覆。
張博洋指出，昨天在會中表達必須要帶回內部討論的意見後，晚上就開始遭到有心人士造謠、惡意扭曲，被散播張博洋「拒絕」與民進黨合作的假消息等，這些都是令人遺憾的狀況。
張博洋呼籲，此次台派全台挫敗，13個月之後就是攸關台灣前途的中央層級大選，台派沒有分裂本錢，大家應該思考期中考為何考不好，當務之急是團結彼此在期末考贏回來。
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