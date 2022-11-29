2024朱立倫抬轎或坐轎？ 侯友宜：這次總教練非常棒也很辛苦

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聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
外傳台北市長柯文哲卸任後要全力拚2024總統大選，新北市長侯友宜是最強的搭檔人選，對此侯友宜今受訪表示，非常感謝柯市在雙北合作給他很多指導和意見，僅以「柯市長，加油！」一句輕輕帶過。記者王長鼎／翻攝
外傳台北市長柯文哲卸任後要全力拚2024總統大選，新北市長侯友宜是最強的搭檔人選，對此侯友宜今受訪表示，非常感謝柯市在雙北合作給他很多指導和意見，僅以「柯市長，加油！」一句輕輕帶過。記者王長鼎／翻攝

外傳台北市長柯文哲卸任後要全力拚2024總統大選，新北市長侯友宜是最強的搭檔人選，傳出白藍配說法也沸沸揚揚，侯友宜今天表示，感謝柯文哲市長四年來跟新北市的合作，讓雙北都能夠有進步，所以柯市長加油，未來蔣萬安上任台北市長，雙北也一樣會繼續合作，努力做好市政工作。

新北市長侯友宜今天上午到新北市警察局出席治安會報，針對警方在選舉期間有關查賄、制暴、掃蕩黑幫及候選人車隊掃街拜票等相關治安工作的努力，感謝警方的辛苦。

詐騙集團案件層出不窮，侯友宜表示，新北阻詐的金額雖即將破五億，但詐騙手段愈加變形，也越加惡劣，打擊詐騙犯罪集團絕對不是只有針對詐騙金錢而已，甚至還有凌虐人頭戶的事件造成死亡，打擊詐騙集團的腳步永不停歇，絕對是全民一起來阻詐。

國民黨在此次選舉獲得前所未的勝利，黨主席朱立倫打了一場勝仗，有媒體詢問有關未來總統大選，朱適合抬轎還是坐轎，還是當行政院長？侯友宜表示，主席朱立倫在這一次的選戰裡扮演一個非常棒也很辛苦的總教練，讓這一次的選戰可以常的順利跟成功，非常謝謝他這一段時間的辛苦，每一個人有自己的角色，以及自己的團隊的分工，連任新北市長，會好好的努力，把握當下，把現在的市政工作一步一腳印往前做好推進，團結在一起，好好做事情。

外傳柯文哲要拚2024總統大選，市長侯友宜是他最強的搭檔人選，對此侯友宜說，謝謝這四年來柯在雙北市合作上給他很多的指導和意見，這幾年雙北市合作，大致都有一個目標跟方向，未來就算蔣萬安市長上任後，雙北也一樣會繼續合作，非常感恩柯文哲市長這四年來跟新北市的合作，讓雙北都能夠有進步，非常謝謝，「柯市長，加油！」一句話輕輕帶過，未正面回應。

新北市長 侯友宜

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