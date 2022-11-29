軍禮歡迎聖露西亞總理 蔡英文總統：加勒比海堅實友邦

疫情前，台灣曾是全球第11名、亞洲第2大的郵輪客源市場，可就像龜兔賽跑一樣，我們落入了兔子的窘境，榮景戛然而止… 雖然港口10月解封，為何明年有船來台當母港的機率，仍微乎其微？原來國際郵輪布局得「超超前布署」，短期若想最快搭到郵輪，就飛一趟新加坡吧！旅遊達人記者教你郵輪新玩法。

2022-11-29 12:32