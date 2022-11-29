軍禮歡迎聖露西亞總理 蔡英文總統：加勒比海堅實友邦
拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）28日率團訪台，今天上午出席總統府前軍禮儀式，由蔡英文總統親自主持。
聖露西亞總理皮耶將在台展開5天國是訪問行程，將討論雙方合作及共同關切事務。此次訪台為皮耶於2021年7月上任後首度率團來台，今年也適逢兩國復交15周年，意義重大。
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