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軍禮歡迎聖露西亞總理 蔡英文總統：加勒比海堅實友邦

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（前中）訪台，我方以軍禮於總統府前迎接，蔡英文總統（前左）帶領校閱。記者曾原信／攝影
拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（前中）訪台，我方以軍禮於總統府前迎接，蔡英文總統（前左）帶領校閱。記者曾原信／攝影

拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）28日率團訪台，今天上午出席總統府前軍禮儀式，由蔡英文總統親自主持。

聖露西亞總理皮耶將在台展開5天國是訪問行程，將討論雙方合作及共同關切事務。此次訪台為皮耶於2021年7月上任後首度率團來台，今年也適逢兩國復交15周年，意義重大。

拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶訪台，我方以軍禮於總統府前迎接，並施放禮砲。記者曾原信／攝影
拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶訪台，我方以軍禮於總統府前迎接，並施放禮砲。記者曾原信／攝影
蔡英文總統（中）上午於總統府前迎接聖露西亞總理皮耶（左紅領帶者）及緋莉絲女士（後）。記者曾原信／攝影
蔡英文總統（中）上午於總統府前迎接聖露西亞總理皮耶（左紅領帶者）及緋莉絲女士（後）。記者曾原信／攝影

西亞 蔡英文 總統府

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