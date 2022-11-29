「氣候變遷威脅島國存亡」聖露西亞總理：持續聲援台灣

我國友邦聖露西亞總理皮耶率團訪台，蔡英文總統今天以軍禮歡迎。皮耶表示，台灣和聖露西亞共同面對氣候變遷危機，氣候變遷威脅島國存亡，雙方必須持續合作，聖露西亞會持續在國際舞台聲援台灣。

蔡總統致詞時表示，聖露西亞是台灣在加勒比海的堅實友邦，雙方也共享民主價值，這次皮耶來訪，將針對氣候變遷、國際局勢及青年經濟等議題深入交換意見。期待台灣和聖露西亞持續強化跨領域合作，把握經濟復甦機會，共同為雙方人民創造更多福祉。

皮耶表示，他代表聖露西亞政府及人民，誠摯感謝台灣政府及人民歡迎他，這是他第一次以總理身分來台進行國是訪問。台灣是真朋友，雙方共同面對全球動盪及不確定性。雖然兩國距離遙遠，但都是島國，有許多相似之處及共同理念，雙方人民尊重民族自決，尊重和平民主的政權轉移，都希望透過努力為後世創造更多福祉。

皮耶表示，「歷史告訴我們，我們必須守護自由，建設以民為尊的體制」，不論是在新冠疫情期間，還是該國北部洪災，台灣持續提供許多人道支援。

皮耶說，台灣即時伸出援手，協助救災並照顧該國人民，但雙方仍然面對共同危機，就是氣候變遷。氣候變遷威脅島國存亡，雙方必須持續合作，呼籲大國負起責任，做出災害損害賠償。在這個情況下，聖露西亞會持續在國際舞台聲援台灣，持續倡議主權國家應有權利、民族自決，且不受外部勢力干涉內政。感謝蔡總統的領導力，感謝台灣政府及人民在過去15年來的友誼，期待邦誼長存。

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