侯友宜為何總「拒答」恩恩案？ 資深媒體人解答獲網讚：太暖

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聯合新聞網／ 綜合報導
新北市長侯友宜。記者林俊良／攝影
新北市長侯友宜。記者林俊良／攝影

九合一選舉落幕，新北市長侯友宜大勝對手林佳龍近46萬票連任成功，然而，仍有不少聲音質疑他對「恩恩案」交代不清，昨（28日）資深媒體人黃暐瀚在直播中透露侯友宜私下對恩恩案一事的看法，黃暐瀚直呼自己「被說服了」，PTT網友也表示侯友宜、林佳龍兩人的回應「高下立判」。

黃暐瀚分享，他在選前專訪侯友宜的題綱中提到了恩恩案，訪問前侯對他說：「不如這題就不要問了好嗎？」他回應，但是大家都很關心這件事，侯接著表示，其實後來消防局、中央、指揮中心都調查過了，按當時規定，救護車要出車的確須經過指派，中間還有許多事情，其實都可以再討論。

侯友宜指出，自己不談恩恩案不是因為害怕，而是如果真的要把每個環節、恩恩爸和新北市政府的說法、時間軸攤開來看，反而回去追究父母有沒有責任，他覺得太殘忍了。

「因為暐瀚你也知道，我也是失去孩子的爸爸，我知道那種痛是什麼痛。我絕對不可能去說任何話去傷害他，所以我不說話。」侯友宜說。

黃暐瀚解釋，並非談起事件的是非，恩恩爸就會居於下風，而是對於一個失去孩子的父親，侯友宜不會去批評他，侯也怕自己說話後，恩恩爸會遭藍營支持者批評，「這兩個人都是失去兒子的父親，所以我們都對他們多一點同理心。」

作為媒體人，黃暐瀚表示自己被侯友宜這番話說服了：「光是那種針鋒相對的話都會太殘忍，所以他不要（談），我接受。」網友得知侯友宜的回應後直呼太感人：「眼角濕濕」、「我只看到恩恩爸的仇恨就忘了恩恩爸的悲傷」、「真正失去小孩那種痛絕對沒人比侯更理解」、「多一分同理，少一分仇恨」、「相較之下林佳龍陣營到最後還拖幼稚園火燒車的事情來攻擊侯」。

侯友宜部分從54分40秒起

恩恩案 恩恩爸 侯友宜 2022大選

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