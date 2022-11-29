影／回應亂丟畫像爭議 何志偉駁不會傷害陳時中

有媒體報導蔡英文總統昨天在官邸邀請陳時中及競選總部的幹部餐敘，不料卻成為「何志偉批鬥大會」，會中有立委透露，陳時中砂畫遭棄置的新聞也是自己放消息給媒體。何志偉上午在立法院接受媒體訪問，相關報導都是據高層、據轉述，從來都沒有一個名字出現，這叫做假消息嗎？還是幻想文。何志偉強調不會弄一篇這樣的新聞傷害自己，並澄清怎麼會去傷害陳時中。 民進黨九合一選舉大敗，立法委員何志偉強調民進黨要努力找回理想與價值。記者葉信菉／攝影

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