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影／台電明年將增資 國民黨立委要求蔡英文政府說明電價是否調漲

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
國民黨立法院黨團上午召開「選後電價大幅上漲？」記者會，國民黨首席副書記長謝衣鳯（右）指出，台電現在資產已經是負值，並質疑明年會不會馬上漲電價。記者葉信菉／攝影
國民黨立法院黨團上午召開「選後電價大幅上漲？」記者會，國民黨首席副書記長謝衣鳯（右）指出，台電現在資產已經是負值，並質疑明年會不會馬上漲電價。記者葉信菉／攝影

國民黨立法院黨團上午召開「選後電價大幅上漲？」記者會，立法委員費鴻泰表示，從這次台電的增資，就可以看出台電撐不下去了。他反問民進黨政府能源政策是什麼，增資要增資到什麼時候，這是人民的權益。並要求蔡英文總統告訴社會大眾明年會不會漲電價。

國民黨首席副書記長謝衣鳯指出，台電年初預估今年預估虧損1400億元，電價調漲到年底可減少290億元燃料成本，但到今年9月已虧損1646億元，今年的虧損早就超乎預估，而去年還賺了311億。台電現在資產已經是負值，明年會不會馬上漲電價？

國民黨立法院黨團上午召開「選後電價大幅上漲？」記者會，立法委員費鴻泰（左）表示台電虧損2000億，明年將增資1500億，並要求蔡英文總統說明電價是否漲價。記者葉信菉／攝影
國民黨立法院黨團上午召開「選後電價大幅上漲？」記者會，立法委員費鴻泰（左）表示台電虧損2000億，明年將增資1500億，並要求蔡英文總統說明電價是否漲價。記者葉信菉／攝影

電價 台電 國民黨

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