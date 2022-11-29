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和歌山市議會來訪見證台灣選戰氛圍 陳其邁最快排這時出國

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁送給訪賓的心意是六龜棋盤茶葉禮盒，富有高雄在地特色。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁送給訪賓的心意是六龜棋盤茶葉禮盒，富有高雄在地特色。圖／高雄市政府提供

國際疫情趨緩、邊境管制鬆綁，日本和歌山「日台友好和歌山市議會議員聯盟」來台交流，會長遠藤富士雄、幹事長井上直樹在九合一投票日抵台，當晚便到市長陳其邁競總獻花祝賀，也感受台灣選戰氛圍。昨天到市府拜會，高雄市議員康裕成、簡煥宗、李雨庭出面相迎，氣氛像老朋友相聚，格外溫馨。

疫情趨緩，各地首長紛紛出國交流，包含台北市長柯文哲、屏東縣長潘孟安都在近期訪問日本。陳其邁第一屆任期2年多期間，專注投入防疫、市政，難抽身安排出訪，近來許多友好城市紛紛邀約，陳其邁可能出訪時間在明年2月，避開明年1月有議會臨時會、農曆年，3月又要進入定期會，傾向2月間找空檔出訪。陳其邁可能代理民進黨主席，要辦理黨主席補選等，明年2月能否出訪仍有變數，出訪前往哪個國家尚未定案。

高雄市議會與和歌山市議會在2018年6月結為姊妹議會，兩地議員交流頻繁，常互贈農產品表達心意。陳其邁說，若有機會希望推動和歌山市與高雄市締結姊妹市，讓雙方關係更加深厚，也期待兩市今後可透過締結姊妹校或畢業旅行互訪等教育交流，讓雙方友誼從青少年開始建立。

陳其邁回憶起2018年高雄市議會主辦台日交流高峰會，他有出席與和歌山市議員互動交流。他說，很高興再見到兩位老朋友訪問高雄，台日友誼在近十年間持續加深，資訊顯示台灣人最喜歡的國家就是日本。駐日代表謝長廷大使曾任高雄市市長，積極協助台日地方政府交流，陳其邁說，未來4年任期，高雄市會持續與中央合作推動台日交流。

遠藤議員表示，感謝高雄重視與和歌山的友情，2018年在高雄市議會支持下，兩市議會結為姊妹議會，建立如家人般深厚情感，此行參訪高雄市立圖書館總館，對圖書館結合旅館、咖啡館印象深刻，與和歌山市民圖書館有異曲同工之妙，希望未來能促成兩市圖書館交流，分享營運經驗或互贈書籍。對陳其邁提議兩市可進一步建立姊妹市關係，遠藤議員說，會轉達給和歌山市政府做研議，他也會盡力推動台日關係。

康裕成、簡煥宗及李雨庭昨天也受邀出席，交流討論台日關係，及兩地教育、觀光、產業及文化交流等議題。陳其邁談到，高雄市現正投入發展智慧城市、5G AIoT、半導體製造等產業暨數位轉型，希望與和歌山市從經貿投資、產業發展等議題做交流，持續深化兩市關係。

「日台友好和歌山市議會議員聯盟」來台交流，會長遠藤富士雄、幹事長井上直樹在九合一投票日抵台，當晚便到市長陳其邁競總獻花祝賀，感受台灣選戰氛圍。記者劉學聖／攝影
「日台友好和歌山市議會議員聯盟」來台交流，會長遠藤富士雄、幹事長井上直樹在九合一投票日抵台，當晚便到市長陳其邁競總獻花祝賀，感受台灣選戰氛圍。記者劉學聖／攝影
「日台友好和歌山市議會議員聯盟」來台交流，會長遠藤富士雄、幹事長井上直樹在九合一投票日抵台，當晚便到市長陳其邁競總獻花祝賀，感受台灣選戰氛圍。記者劉學聖／攝影
「日台友好和歌山市議會議員聯盟」來台交流，會長遠藤富士雄、幹事長井上直樹在九合一投票日抵台，當晚便到市長陳其邁競總獻花祝賀，感受台灣選戰氛圍。記者劉學聖／攝影
高雄市府會與日台友好和歌山市議會議員聯盟訪團合影留念。圖／高雄市政府提供
高雄市府會與日台友好和歌山市議會議員聯盟訪團合影留念。圖／高雄市政府提供
日台友好和歌山市議會議員聯盟訪團拜會高雄市長陳其邁，談台日友好及市政交流。圖／高雄市政府提供
日台友好和歌山市議會議員聯盟訪團拜會高雄市長陳其邁，談台日友好及市政交流。圖／高雄市政府提供

陳其邁 高雄市 議員

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