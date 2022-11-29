辭衛福部長？ 薛瑞元仍未鬆口：「由最後組閣團隊決定」

九合一大選民進黨面臨重大挫敗，內閣成員去留成外界關注焦點。因選前屢次嗆辣發言，而被視為此次選舉失利戰犯的衛福部長薛瑞元表示，個人去留不重要，內閣改組是一個全盤的考量，還是要看最後組閣團隊的決定。

民進黨在此次選舉失利，行政院長蘇貞昌請辭被總統慰留。但媒體關心薛瑞元是否因選舉失利而會不會請辭？

薛瑞元一開始表示「不要問這個啦！」但他隨後說，內閣改組是一個全盤的考量，一次的選舉失利，施政不應該就此延滯。黨內目前還在檢討當中，包括是否會內閣改組或是改組幅度等，但這不是閣員做決定的。

他表示，這還是要看最後組閣團隊怎樣做決定，「我個人去留不重要」。

另日前衛福部次長王必勝提到將修訂傳染病防治法，對於修法進度，薛瑞元表示，傳染病防治法的修法已經在啟動當中，疾病管制署修法小組昨天也做了討論，已經整理出一些較為急迫的問題，「這幾天會來和我報告」。至於新冠肺炎通報病例定義是否調整，這是指揮中心的決定，不方便回答。

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