國民黨南市議員世代交替現隱憂 黨主委：提早3年布局

九合一地方選舉結束，新黨選台南市議員的新人輩出，多名老將都落馬，雖然國民黨現任議員都連任成功，但也遇到世代交替的隱憂。國民黨市黨部主委林進旺表示，將提早布局，培養人才，除了在地化、年輕化，還要協助找資源。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝說，國民黨這次提名5名新人，只有25歲的蔡宗豪上榜，民進黨多名老將雖落馬，但多名年輕的新人也都當選，席數反而增加，顯示世代交替的重要，國民黨要在南部再起，要多培養年輕人並鼓勵年輕人參選。

邱莉莉說，這次她也選得非常辛苦，從這次選舉來來看，世代交替不可免。民進黨南市主委潘新傳說，在57席應選議員席次中，民進黨當選28席，共有9名新人出線，顯示黨內世代交替。

潘新傳表示，民進黨栽培新人不遺餘力，這次新人也表現亮眼，計有王宣貿、謝舒凡、余柷青、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、林依婷、陳皇宇等人當選；此次在初選階段市黨部就對提名席次的決定審慎的考量，應算是成功的策略。

國民黨市黨部主委林進旺承認這次南市議員選舉，國民黨選得很不好，雖然謝龍介在市長選舉颳起不小旋風，可惜新人經營地方太短，根基還不穩，未能承風當選，這也是未來要檢討的地方。

他說，從這次民進黨的提名及當選名單，新人輩出，因此，下次選舉能調整的空間有限，增加的新面孔不會太多變化，反倒是國民黨有部分議員年齡偏大，到底會再選也不一定，也看到了沒有為未來交棒做準備的隱憂。

林進旺表示，在地化、年輕化是必然，若無法年輕化，可能就要以海選的方式找人才培養，但麻煩的是，除了要有人，還要有資源，而且必須蹲點，這都要去規畫，由於自己不可能下次選舉還當主委，因此將提前3年規畫、布局，提早做準備。

商品推薦