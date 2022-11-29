巿民敲碗送電動車 謝國樑：上任後推動政策細節
前立委謝國樑當選基隆市長，今天到基隆火車站向通勤民眾謝票，被問到很多人希望實現送電動車政見，但中央表明不會針對個別縣市補助，謝國樑回應，謝謝大家的關心，請大家給他一些時間，待進入市政府工作後，再推動政策細節。
國民黨謝國樑選前提出當志工免費送電動車政見，最近引起市民關注和討論，不斷在社群留言要「狗狗肉（gogoro）」，但交通部、環保署和經濟部昨天都說不會針對特定縣市補助。
謝國樑今天說，謝謝大家的關心，請大家給他一些時間，待他進入市政府工作後，再為大家推動政策的細節。
謝國樑表示，他所談的補助都是全國通用的，請大家稍為再給他一些時間，讓他把這項政策完成。他希望可以創造更多稅入，來完成各項政見。
對於有民進黨議員昨在臉書說，如果謝國樑提出的政見做不到，會發動罷免。謝國樑回應表示，請大家給他一些時間，電動車政見有公益，有關懷，能幫助年輕朋友就業，還可以推動節能減碳，是非常好的政策。
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