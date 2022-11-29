快訊

BBC記者被上海警察逮捕毆打 陸外交部：他沒表明身分

彰化3歲童遭虐打瀕死…狠男被收押禁見 生母限制住居

睽違38年！世界最大活火山噴發 美地質調查局發最高層級警戒

巿民敲碗送電動車 謝國樑：上任後推動政策細節

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長當選人謝國樑說，有關電動車政見，給給他一些時間，上任後推動政策細節。記者游明煌／攝影
基隆市長當選人謝國樑說，有關電動車政見，給給他一些時間，上任後推動政策細節。記者游明煌／攝影

前立委謝國樑當選基隆市長，今天到基隆火車站向通勤民眾謝票，被問到很多人希望實現送電動車政見，但中央表明不會針對個別縣市補助，謝國樑回應，謝謝大家的關心，請大家給他一些時間，待進入市政府工作後，再推動政策細節。

國民黨謝國樑選前提出當志工免費送電動車政見，最近引起市民關注和討論，不斷在社群留言要「狗狗肉（gogoro）」，但交通部、環保署和經濟部昨天都說不會針對特定縣市補助。

謝國樑今天說，謝謝大家的關心，請大家給他一些時間，待他進入市政府工作後，再為大家推動政策的細節。

謝國樑表示，他所談的補助都是全國通用的，請大家稍為再給他一些時間，讓他把這項政策完成。他希望可以創造更多稅入，來完成各項政見。

對於有民進黨議員昨在臉書說，如果謝國樑提出的政見做不到，會發動罷免。謝國樑回應表示，請大家給他一些時間，電動車政見有公益，有關懷，能幫助年輕朋友就業，還可以推動節能減碳，是非常好的政策。

2022大選 基隆市選舉 謝國樑

延伸閱讀

謝國樑副市長人選提3條件要互補 小內閣有初步名單

謝國樑擬送5萬輛電動機車 環保署：可自行籌措財源

王國材說不補助私人運具 謝國樑陣營回應了

謝國樑喊做公益送電動機車 王國材：交部沒補助計畫

相關新聞

郭岱君：台海若開戰 必定玉石俱焚

史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君表示，一九三七年侵華的日本，自信滿滿程度，頗類似今年對烏克蘭出兵的俄國；日本最終被迫無條...

蔣萬安立委補選 羅淑蕾願出戰

國民黨北市長當選人蔣萬安選前辭立委，空缺的第三選區立委補選明年1月8日登場，昨天首日無人登記。表態若國民黨徵召將義不容辭...

辭衛福部長？ 薛瑞元仍未鬆口：「由最後組閣團隊決定」

九合一大選民進黨面臨重大挫敗，內閣成員去留成外界關注焦點。因選前屢次嗆辣發言，而被視為此次選舉失利戰犯的衛福部長薛瑞元表...

國民黨南市議員世代交替現隱憂 黨主委：提早3年布局

九合一地方選舉結束，新黨選台南市議員的新人輩出，多名老將都落馬，雖然國民黨現任議員都連任成功，但也遇到世代交替的隱憂。國...

巿民敲碗送電動車 謝國樑：上任後推動政策細節

前立委謝國樑當選基隆市長，今天到基隆火車站向通勤民眾謝票，被問到很多人希望實現送電動車政見，但中央表明不會針對個別縣市補...

高虹安助理費未完待續 恐成柯文哲、郭台銘總統路未爆彈

民眾黨立委高虹安在新竹市長選舉勝選，台北地檢署表示不影響她涉及浮報助理薪水，要求回繳薪資當辦公室公積金案件的偵辦。 曾加入民眾黨的政壇人士說，從前國民黨立委李慶華、前新黨台北市議員潘懷宗所涉助理費案看，若吹哨人助理未改立場，高虹安全身而退的機會就偏低，影響的不只是新竹市長職務而已，還可能因此斷了郭台銘、柯文哲的總統路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。