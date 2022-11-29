【專家之眼】制衡濫權只剩投票 是我們要的民主嗎？

九合一選舉與修憲投票剛結束，論者大多以台灣民主勝利為潛台詞。畢竟這次投票，是擁有執政資源的民進黨大敗。然而，如果從選舉結果是否能讓政客改變、乃至於某些支持修憲的社團表現看來，台灣的民主，恐怕已經誤入歧途了。

這次選舉，多家媒體是以總統蔡英文為選舉結果辭去黨主席職務為報導重點，也用了蔡低頭鞠躬照片，甚至摘述蔡敗選談話「民意面前，政黨政治人物很渺小」，而從多數評論的語境分析，作者大多是在歷數綠營失政敗德之後，期待蔡總統深自檢討，做出改變。

那萬一蔡敷衍人民，或者改變方向不是回應新民意，而是繼續鞏固權力，怎麼辦？沒辦法，只能等她任期結束。這其實很可能是她的心態。且看蔡主席的敗選感言說，中央執政很努力，失敗是在沒突破現有地方政治結構，地方深耕、人才養成也不足。國民黨已被查封黨產，奄奄一息；大家也早就見識過執政黨對付台中顏家的手段。蔡的表態，彰顯了近年有權力者不用擔心負責問題。

造成問題的元兇，是從李登輝時期開始，政客與學者合作修憲，形成超級總統制的結果。貌似選舉民主的集權體制，給了政客正當壟斷權力的藉口，卻沒有憲政制度可以及時制衡政客濫權。

政客刷新人民三觀，不是從今日始。這些年來，民意早有不滿聲音，但政府只是用各種手段削弱不同聲音便宜行事。包括這次敗選檢討，除了行政院長裝模作樣表態一下之外，人民一直沒看到官員承認錯誤，更未見到其他理應有所作為的憲政制衡機制點出民怨。更荒謬的是，目前人民能期待的，勉強可能讓蔡正視的力量，是民進黨派系為了下次大選，給英系製造的壓力。但至今只看到英系要角洪耀福與北市立委何志偉的隔空交火。台灣民主寄希望於執政黨派系內鬥，這不是我們要的民主吧。

另個該點出來的問題，是推動十八歲公民權修憲複決案的少數社團。民主社會對社團抱有期待，是托克維爾觀察美國政治的傳統；而擴大政治參與，也是古典民主理論核心關切之一。成熟的公民社會讓多元價值對話，是團結社會的重要基礎。

本次修憲投票結果是同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張。差距這麼小，顯示社會還需要更多溝通理解。令人遺憾的是，一些推動本案的團體，事前並未花太多心力找好理由，也看不出在跟誰溝通。觀察他們所提贊成理由，最主要的說法，是世界潮流；或者列舉法律賦予十八歲青年一些責任，但未給予參政權的不公現象。上述理由提高到憲政層次，是否充分見仁見智。而面對不成熟與擔心加入被選舉權的質疑，很少看到正面回應。難怪民進黨人林濁水會說「一個正正當當的訴求，卻以歪七扭八的算計作推動動力，真是可惜可嘆」。

相對於說理不足，卻有人勇於給反方戴上「世代剝奪」帽子，為自己加上「世代正義」冠冕。相關說法，等於暗示投出反對的五百多萬人自私、沒有正義觀。這是在群眾內部製造敵人，也是近年某些社會運動慣常使用的手法。

民主政治是民意政治，但在台灣，民意展現卻不一定能改變政客的看法；此外，民主政治強調公民結社，團結眾人，而不是分裂社會、製造矛盾。台人如果不想給糟糕的人統治，除了出來投票之外，恐怕還要從這次選舉呈現的現象開始，好好思考怎麼改革才是。

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