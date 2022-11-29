【專家之眼】台灣選舉的國際反應

此次台灣地方選舉執政黨大敗，受到世界各大媒體的普遍關注，或稱這是台灣反中政策的反噬，以及蔡英文依例辭去執政的民進黨黨魁一職。其實，這些媒體都難免失望甚至錯愕，面對大陸日益好戰的態度，台灣人民反而選擇和緩面對，明確拒絕繼續擔任以美國領導的抗中陣線急先鋒的角色。

綜觀此次選舉，當然主要還是要歸咎於執政黨在內政問題的處理失當所致，其中包括執政的傲慢，再加上疫苗與民生問題等，但是外力因素的影響，也不能小覷，而這內外的因素乃互為因果，相互為用。這主要就是因為執政黨一面倒向美國，以至於讓美方在其聯台抗中的策略中，上下其手，予取予求，積極有意讓台人上前線，才符合美方的利益。

其中尤以將兵役由四個月延長到一年為甚，未來還可能再度延長至兩年，這當然引起年輕人及其家屬的焦慮。再加上看見烏克蘭戰爭的慘狀，導致「抗中保台」已被「和平愛台」所取代，年輕人支持民進黨的熱情不再。

而西方媒體的報導都只避重就輕。比如英國路透社只稱，蔡英文在競選過程中，曾多次公開表示「抗中保台」，但這很快被轉回到本地問題，因為人們對此興趣不大。其實，該媒體沒有指出的是，這已是蔡英文挽救選情的最後手段，把地方選舉的基調拉高到中央選舉層次，可見執政黨已黔驢技窮。雖然大陸聲稱必要時將武統台灣，但民眾明顯表達了反戰的心態，且在競選期間，很少有人提到8月份裴洛西訪台所引起的風雨，更凸顯那次訪問確實缺乏正當性。

在此次選舉結果大致底定之後，德國之聲電視台還立即將此列為頭條新聞，並以驚異(shockwave)以及台灣反中政策的反噬(backfire)為標題，充分顯示了失望的心情。蔡英文積極反對中國和維護台灣民主，但選民反而湧向了主要的反對黨，確實令這些外人費解。美國CNN的標題也是，台灣在地方選舉向中國和世界發出的信息，其內容只是引用蔡英文的話，「面對中國日益好戰的態度，台灣決心捍衛民主。」也只是輕描淡寫。

整體觀之，這些外國媒體都顯現了所謂的認知不協調(cognitive dissonance)。這是心理學上的概念，旨在拒絕真相，尤其當真相是其無法避免的核心利益。質言之，這裡的真相就是要台灣當砲灰，才能阻攔中國的崛起，以確保西方的價值不受到北京的威脅。如今台灣民眾狠狠地給予西方國家一記棒喝，看看他們是否還要繼續危害執政黨，以至於2024變天？還是敦促台北與北京接觸與協商，緩和兩岸關係，以便穩住執政黨的陣腳，來繼續打台灣牌？

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