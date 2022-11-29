選後請辭獲慰留 蘇揆：深刻檢討 堅守崗位
本次九合一選舉民進黨慘敗，行政院長蘇貞昌請辭後獲蔡總統慰留。蘇貞昌昨（28）日受訪時表示，面對選舉結果應該嚴肅面對，深刻檢討，回應人民的想法。總統特別提醒，面對國內外瞬息萬變的嚴峻形勢，我們要緊盯，而且隨時應變，應該堅守崗位，同時要做出更好的成績。
蘇貞昌未回應內閣是否改組。在野立委表示，蔡蘇體制換湯不換藥，內閣團隊不能迴避民意。蘇貞昌昨日出席CEDAW第四次國家報告國際審查會議開幕式，是蘇貞昌選後第一個公開行程。面對媒體詢問，內閣年後是否改組？鄭文燦、潘孟安、林佳龍、林右昌誰會入閣？ 誰適合擔任民進黨下一任黨主席等問題，蘇揆皆未正面回應。
蘇貞昌說，面對選舉結果，我們應該嚴肅面對、深刻檢討、回應人民的想法。我身為執政團隊的一員，在第一時間向總統請辭，但總統特別提醒，面對國內外瞬息萬變的嚴峻形勢，我們要緊盯，而且隨時應變，應該堅守崗位，還有許許多多正在進行的工作，一點都不能放鬆，才能回應，同時要做出更好的成績。
國民黨立委賴士葆說，民進黨空前大敗，蔡英文辭去黨主席的聲明沒有任何檢討究己，卻怪罪地方經營和人民的差距，以及地方深耕、人才養成不足。
國民黨團總召曾銘宗說，希望蔡政府會做出回應民意的重大決定，黨團後續也會持續關注，「必要時會有我們的立場」。
民眾黨立院總召邱臣遠認為，蘇內閣應積極回應民意，落實責任政治，知所進退，民眾已用選票明白表達，內閣團隊不能迴避民意。
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