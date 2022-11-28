吳欣盈立委辦公室僅為自己留三坪 母親畫作相伴給力量

新光第三代吳欣盈從金融業轉戰政壇，上月宣誓成為民眾黨立委，辦公室整修後明亮寬敞，典雅宜人，但她僅為自己和秘書留下三坪多空間，裡面懸掛母親畫作，其餘作為開放空間和同仁辦公用。

吳欣盈在立法院的委員辦公室位於九樓，和其他委員辦公室坪數差不多，約二十多坪，但不同的是，她僅為自己留下一個三坪多小空間，裡面還包括秘書座位，令人意外。

立法院委員辦公室空間設計五花八門，但像這樣僅為自己留下小空間的並不多，有些委員私人辦公室和助理辦公區比例約二分之一，有些會在私人辦公室中放沙發會客。

吳欣盈立委辦公室主要分為三區，左邊是她辦公室和會議室，進門後正中間是會客區和茶水區，右邊為同仁辦公區，採透明隔間且懸掛多幅畫作，藝術感十足。

吳欣盈說，辦公室空間是她規劃設計的，因為自己常跑來跑去，到委員會質詢或外出行程，所以把大部分的空間留給同仁，依同仁需求調整。懸掛在她辦公桌後的是母親親手畫的作品，裡面有一對夫妻和三個小孩，象徵他們全家：父母及她、妹妹與弟弟。

擺在同仁辦公區的是她自己的攝影作品，在非洲草原拍下的，掛在立院辦公室增添綠意，也像政治叢林。另一幅用咖啡汁畫的金剛猩猩圖也別具意義，畫中的金剛猩猩「寶寶」兩歲時由新光人壽慈善基金會認養，後來轉贈給台北市立動物園照顧，她也因此和擔任台北市長的柯文哲結緣，「寶寶」堪稱她和民眾黨的媒人。

吳欣盈說，這隻金剛猩猩基因特殊，被送到荷蘭動物園幫忙配種保育，當時正好是她四十歲生日，特別邀請四十位朋友，帶了金剛寶寶最愛吃的台灣芭樂去荷蘭探望，當地畫家用超過二十種濃淡不一的咖啡汁繪成這幅畫作，對她來說意義特別。 民眾黨立委吳欣盈在辦公桌後的牆上掛上母親畫作，畫中有一對夫妻和三個小孩，象徵他們全家：父母及她、妹妹與弟弟，十分溫馨。 記者歐陽良盈／攝影 民眾黨立委吳欣盈將自己攝影作品掛在辦公室內，增添綠意，辦公室內另有其他畫作，藝術感十足。 記者歐陽良盈／攝影 新光第三代吳欣盈從金融業轉戰政壇，上月宣誓成為民眾黨立委，辦公室整修後明亮寬敞，典雅宜人，但她僅為自己和秘書留下三坪多空間，裡面懸掛母親畫作，其餘作為開放空間和同仁辦公用。 記者歐陽良盈／攝影 民眾黨立委吳欣盈將自己攝影作品掛在辦公室內，增添綠意，辦公室內另有其他畫作，藝術感十足。 記者歐陽良盈／攝影

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