高虹安未就任就傳出罷免聲？ 謝立功不滿批：那選舉選假的嗎
台灣民眾黨秘書長謝立功今中午接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹訪問，被問到新竹有罷免高虹安聲浪，謝立功說，罷免應該是因做不好，依選罷法規定，就職滿一年才可發動罷免，高都還沒就任就說罷免，「那選舉是選假的嗎？」認為高虹安在這樣的壓力下，會更努力，端出百日成績。
謝立功表示，高虹安在許多打擊下還能突圍勝選，難能可貴，拿下新竹市令人振奮，民眾黨除了拿下新竹市長，也在全台摘下14席市議員、9位鄉鎮民代表、和3席村里長，整體而論，這次選戰結果算是小贏，但基層實力仍須耕耘。
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