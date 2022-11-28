柯文哲和黃珊珊搭檔2024？ 謝立功：一年後的事難預料

九合一選舉前天剛落幕，外界對2024年各陣營欲推出的總統、副總統人選議論紛紛，各種組合可能性陸續傳出。民眾黨高層認為，地方選舉剛結束，民選首長需對民意負責，選後不到三天，現在說這個言之過早。

黃珊珊落選後動向備受關注，今天媒體人黃光芹在節目上問民眾黨秘書長謝立功，黃珊珊說不會停下腳步，是否意味投入接下來的立委選戰？或和柯文哲搭檔選2024？

謝立功表示，黃珊珊挑戰台北市長失利，雖不是民眾黨提名候選人，是用無黨籍參選，但也被視為團隊一員，這一戰雖打得辛苦，卻已守住基本盤，這次選舉投票率不高，且藍綠歸隊也是關鍵，選民擔心民進黨候選人陳時中當選，所以不少支持者動搖，「本來希望票還能拿更高。」

謝立功認為，黃珊珊擔任過議員，又有副市長經驗，是難得人選，外界好奇她會投入立委選舉或和柯文哲搭檔競選2024，都是代表對黃珊珊的肯定，至於未來會如何，一年多後的事情還很難預料，自己也不便代為回答。

謝立功說，選舉中只要有好人選，都可以「合」，並不侷限在什麼顏色，未來的事還很難說，不要只想到「藍白合」，也可以「綠白合」，和藍綠以外的合也可以，關鍵還是在選民，「不是政黨高層說了算，重點是爭取到選民認同。」

民眾黨立院總召邱臣遠表示，黨內對於2024總統大選「如何配」尚未討論，目前外界都在揣測階段，因此他也不便評論其他政黨傳聞的2024組合。

邱臣遠說，政治要落實在人民生活的每一天，地方選舉才剛選完，外界傳聞競選2024的民選首長也剛連任，民意變化快，民選首長必須對自己選民負責，要對民意心存敬意，九合一選舉才剛結束不到三天，現在提任何組合言之過早。 媒體人黃光芹（左）今在節目上問民眾黨秘書長謝立功（右），黃珊珊說不會停下腳步，是否意味投入接下來的立委選戰？或和柯文哲搭檔選2024？謝立功表示，外界說法代表對黃珊珊的肯定，一年多後的事難預料，自己不便代她回答。 圖/新聞不芹菜節目提供 媒體人黃光芹（左）今在節目上問民眾黨秘書長謝立功（右），黃珊珊說不會停下腳步，是否意味投入接下來的立委選戰？或和柯文哲搭檔選2024？謝立功表示，外界說法代表對黃珊珊的肯定，一年多後的事難預料，自己不便代她回答。 圖/新聞不芹菜節目提供

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