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聖露西亞總理皮耶訪台 蔡總統明國宴接待

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
聖露西亞總理皮耶（右）應中華民國政府邀請率團訪台，並於機場發表談話。記者黃仲明／攝影
聖露西亞總理皮耶（右）應中華民國政府邀請率團訪台，並於機場發表談話。記者黃仲明／攝影

我國拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）應我國政府邀請，率團於今天抵達台灣，展開5天的國是訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎皮耶總理率團訪問台灣。

張惇涵表示，蔡總統將在明天上午於總統府以隆重軍禮迎接訪團，雙方將就兩國合作及共同關切事務，進行會晤深入交換意見。同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

張惇涵說明，此行是皮耶於2021年7月上任後首度率團來訪，而今年也適逢兩國復交15周年，對於深化兩國友好邦誼具有重大意義。本次訪團成員另包括聖露西亞教育暨永續發展部長愛德華（Shawn A. Edward）、國民保險局董事長尚馬利（Evaristus Jn Marie）、聖露西亞發展銀行董事長雷蒙（Daryl Raymond）等，多位重要內閣閣員。

張惇涵表示，近年來，皮耶多次在國際場域為台灣發聲，大力支持台灣的國際參與。兩國並在公衛醫療、農業、教育、資訊科技、青年經濟、永續發展等眾多領域，有密切的交流與發展；而過去兩年多來，兩國也攜手面對疫情挑戰。

張惇涵表示，聖露西亞是我國堅實盟邦，期盼透過此次皮耶率團來訪，持續深化兩國合作夥伴關係，持續為兩國人民創造更大的繁榮與福祉，並持續攜手為全球疫後永續發展共同努力。

張惇涵 西亞 總統府發言人

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