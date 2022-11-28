台北南投立委補選 國民黨中常會本周將通過徵召辦法
針對國民黨立委蔣萬安、許淑華當選後台北市及南投縣立委補選，國民黨文傳會主委洪孟楷今表示，因補選時程急迫，本周三中常會將討論徵召辦法，期盼順利通過後，就將以最快速度推出候選人，全力爭取勝選，持續在國會的優質監督。
依據現行法律規定，在中選會補選公告時，戶籍需在該選區者才具候選人資格。洪孟楷說，以台北市立委補選為例，需於中選會在上周發布補選公告時，戶籍於第三選舉區（中山區、松山區20里）者，才符合候選人規定，並非外界所稱僅戶籍在台北市即可參選，因此人選仍有地域限制。
由於立委缺額補選在即，時間緊迫，洪孟楷說，在現實考量下，無法辦理初選，因此黨內目前已針對可能人選啟動電話民調，作為內部參考。未來將基於民調結果並與地方黨部充分溝通，同時高度尊重蔣萬安、許淑華的意見，確定後就透過徵召進行提名。
洪孟楷強調，這次需補選的兩席立委都是原本國民黨籍，兩人在立院過去的表現非常好，國民黨一定會全力守住這兩席立委，延續在野監督力量。
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