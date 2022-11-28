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誰是國民黨2024最強候選人？ 徐巧芯：要冷靜

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨議員徐巧芯。記者胡經周／攝影
國民黨議員徐巧芯。記者胡經周／攝影

國民黨前立委羅淑蕾今天接受媒體人黃暐瀚專訪，提到2022選舉結果，羅淑蕾稱，國民黨主席朱立倫已經錯過時機點國民黨2024最強候選人，她認為是新北市長侯友宜，搭配台中市長盧秀燕。徐巧芯喊話，「要冷靜」，為了選立委補選，去講誰跟誰配，這對當事人而言很不公平，只成就自己的新聞版面。

羅淑蕾說，朱立倫已經錯過時機點，「敗在換柱」，當時朱立倫其實很想選，但國民黨的人就是「愛呷假客氣」，要萬人擁戴，若當時朱立倫不要在那邊扭扭捏捏，就要勇敢站出來說要選。當年朱立倫若不要演換柱那齣戲，現在不會這樣。她更說，國民黨2024最強候選人，她認為就是侯友宜，若再搭配盧秀燕，

徐巧芯喊話，大家不要為了新聞版面就來亂，「要冷靜」，不要重蹈2018年覆轍，此時為了選立委補選，就去講誰跟誰配，這對當事人而言很不公平，只成就自己的新聞版面。

徐巧芯表示，大家是受不了民進黨現在做不好，所以下架民進黨，但是2024年是一場全新選舉，要讓國民黨的好被大家看到，因此她在節目上提到民黨高雄市長候選人柯志恩很努力，台南市長候選人謝龍介打得好，國民黨戰將要表揚，而不是現在開始算票、算計。

徐巧芯表示，否則看在一般選民眼裡會覺得「傻眼貓咪」，不要沉浸在一次喜悅不能自己，反而輸掉更大的局再來後悔，今天選民很多人留言私訊她，「希望國民黨好好冷靜」，她說，「我覺得我的選民，比我們政治人物更聰明」

媒體問及，黨內是否反對朱立倫選2024總統？是否會「跳船」挺台北市長柯文哲？徐巧芯表示，「我們不會跳船」，經過這場選舉很多中生代、新生代，對彼此、對國民黨有更深層的感情，這是大家團結凝聚的力量，像是謝龍介、柯志恩的表現外界都看到了，因此不會因為挑撥離間，誰跳這跳那。

徐巧芯喊話，可是國民黨有沒有認真看待這麼愛黨、在前線、為人民服務的政治人物，給予更好發揮的空間，如何政黨輪替，才是2024年最大目標，「大家要很冷靜，不要太多情緒」，不應為新聞版面、為了爆點亂講，以致全局皆輸。

國民黨 朱立倫 徐巧芯 羅淑蕾

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