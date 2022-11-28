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送電動機車中央不支持？ 謝國樑：給我一點時間 可穩健落實

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑今天說，有關做公益送電動機車政見，「請大家給我一點時間，讓我可以穩健的落實這個重要政策。」圖／聯合報系資料照片
國民黨基隆市長候選人謝國樑今天說，有關做公益送電動機車政見，「請大家給我一點時間，讓我可以穩健的落實這個重要政策。」圖／聯合報系資料照片

國民黨基隆市長候選人謝國樑勝選後，如何兌現做公益送電動機車政見受關注。落實這項政策需要中央經費補助，但交通部、環保署今天先後表示無補助計畫。謝國樑回應，「請大家給我一點時間，讓我可以穩健的落實這個重要政策。」

謝國樑競選時期推出當志工免費送電動機車政見，26日晚間開票結果顯示，他以9萬6784票勝選，臉書基隆在地社團隨即出現「謝國樑要送狗狗肉（Gogoro）了」等言論，有人期待能申請，也有人認為會跳票。

謝國樑昨天說，他會打電話給交通部前部長葉匡時，請葉協助組成電動機車採購顧問團隊，評估市場上的產品、規格跟適合方案，可能要花幾個月的時間，但會「馬不停蹄」進行評估、規劃跟落實。

謝國樑表示，這個政見一定會實現，民國113年的預算一定可以編列進去，但是能不能夠放進已經編列，獲議會通過的112年預算，有待討論或思考。

王國材上午接受媒體訪問時說，交通部有長期計畫鼓勵地方政府推動公共電動公車，希望2030年前把市區公車全面電動化，但不補助私人運具，因此並沒有補助機車的計畫。謝陣營回應，這項政見一定會實現，中央補助來源是經濟部工業局、行政院環保署。

環保署隨後表示，針對縣市長當選人表達要以環保署預算補助，贈送民眾電動機車的政見，事前毫無所悉，並無相關預算編列。目前僅針對汰舊換新有補助，若地方想補助新購電動機車，可自行籌措財源。

謝國樑陣營11月6日公布「青年電動機車懶人包」，設定電動機車單價4萬元，市府補助3萬元，再爭取中央補助1萬元。4年共送5萬輛，市庫負擔15億元，財源可用五堵、八堵公辦都更重劃增加的稅收支應。

交通部和環保署接連「唱反調」，表示沒有補助基市府採購電動機車預算。謝國樑回應媒體詢問時說，「請大家給我一點時間，讓我可以穩健的落實這個重要政策。」

謝國樑 電動機車 環保署

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