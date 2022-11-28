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陳椒華請辭馬上接受慰留 決策委員質疑上演鞏固領導大戲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量決策委員曾威凱（左起）、時代力量決策委員陳孟秀、立法委員邱顯智、立法委員王婉諭、時代力量決策委員李兆立等人下午召開記者會，呼籲時代力量黨中央應痛定思痛，全面改選決策委員會，才能重拾人民信心。時代力量決策委員更一起脫下黃色背心，呼籲全面改選決策委員會。記者蘇健忠／攝影
時代力量決策委員曾威凱（左起）、時代力量決策委員陳孟秀、立法委員邱顯智、立法委員王婉諭、時代力量決策委員李兆立等人下午召開記者會，呼籲時代力量黨中央應痛定思痛，全面改選決策委員會，才能重拾人民信心。時代力量決策委員更一起脫下黃色背心，呼籲全面改選決策委員會。記者蘇健忠／攝影

九合一地方大選落幕，時代力量黨主席陳椒華昨天宣布請辭黨魁，時代力量決策委員李兆立今天說，時代力量在昨天晚上召開臨時決策會議，陳椒華先是宣布要辭去黨主席的位置，卻又在20分鐘內接受決策委員的慰留，根本是在上演鞏固領導中心的大戲。

時代力量立委邱顯智、王婉諭等人昨天宣布請辭決策委員，陳椒華隨即發出公開信宣布請辭黨主席，時代力量決策委員邱顯智、王婉諭、陳孟秀、曾威凱、李兆立今天下午在立法院舉行記者會，呼籲時代力量黨中央痛定思痛，全面改選決策委員會，才能重拾人民信心。

李兆立表示，時代力量在昨天晚上召開臨時決策委員會，陳椒華在會前就宣布要辭去黨主席的位置，然而在開會後不到20分鐘之內，突然有決策委員提出慰留案，然後經過迅速表決通過，陳椒華立即改口接受慰留，大家都覺得非常錯愕。

李兆立說，時代力量在這次的選舉失利，必需要有人出來負責、承擔責任，這是責任政治的基本原理，很遺憾時代力量到現在沒有絲毫檢討，竟然還在上演鞏固領導中心的大戲碼，因此他們不會接受陳椒華的慰留。

邱顯智說，時代力量所有的決策委員都有責任，所以他們號召大家一起總辭、趕快改選決策委員，一起準備2024年時代力量的生死存亡之戰，自己的辭職當然不是離開，而是為了投入下一個階段的戰鬥，「2024年新竹市區域立委的選戰，我不會缺席」。

邱顯智說，隨著選戰進入最後關頭，時代力量的指標性人物、前立委黃國昌公開站台民眾黨，支持無黨籍台北市長候選人黃珊珊，當時有決策委員提請討論，陳椒華卻直接裁示選後再處理，放任這樣的傷害持續擴大，嚴重傷害時代力量的品牌識別與政黨自主性。

邱顯智表示，由他所領導的新竹團隊，從來就沒有小綠、小白的問題，「從我創立時代力量那天開始到現在，我一直用行動跟一次又一次的血戰，告訴所有的支持者，時代力量是一個獨立自主的政黨，過去不是小綠，未來也不會是小綠，更不會是小白」。

邱顯智也說，自己對陳椒華及所有決策委員的努力都非常肯定，正是因為大家都珍惜這個政黨，所以基於黨務、對未來路線的憂心，他們必須要提出這些批評，希望盡速盤整時代力量再出發，這是所有支持者的期待。

王婉諭表示，面對這次選戰的結果，時代力量真的要深刻檢討、痛定思痛，決策委員全面改選之後再出發，但是辭職不是離開，而是為了下一個階段的戰鬥做準備，「我一定會留下來，未來的黨務選舉、2024年選舉我絕對不會缺席，我會跟時代力量共存亡」。

王婉諭說，時代力量決策委員名義上是黨內的最高決策機制，形式上也是共識決，但是實際上整個黨的運作卻走向「主席制」，中央黨部由黨主席與秘書長帶領，甚至在很多時候會議的內容都會被有所限制。

王婉諭說，時代力量還是很年輕的政黨，在轉型的過程中一定會經過很多風波跟痛苦，但是這些痛苦都不應該成為迴避改革的藉口，而且對既有的問題視而不見，「我覺得這是民主政黨最大的恥辱」。

時代力量 陳椒華 邱顯智

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