影／脫下黃色背心 時力決策委員呼籲全面改選

鍾東錦是以無黨籍身分當選苗栗縣長的候選人，鍾東錦雖以無黨籍身分參選，但他的競選團隊卻囊括了苗栗地方各路人馬，甚至包括曾經為民進黨苗栗縣長候選人徐定楨助選的多位文宣人員，徐定楨4年前的文宣人員打不過苗栗縣長徐耀昌競選連任，現在反過來卻把徐定楨給打垮。...

2022-11-28 11:30