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影／脫下黃色背心 時力決策委員呼籲全面改選

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
時代力量決策委員曾威凱（左起）、時代力量決策委員陳孟秀、立法委員邱顯智、立法委員王婉諭、時代力量決策委員李兆立等人下午召開記者會，呼籲時代力量黨中央應痛定思痛，全面改選決策委員會，才能重拾人民信心。時代力量決策委員更一起脫下黃色背心，呼籲全面改選決策委員會。記者蘇健忠／攝影
時代力量決策委員曾威凱（左起）、時代力量決策委員陳孟秀、立法委員邱顯智、立法委員王婉諭、時代力量決策委員李兆立等人下午召開記者會，呼籲時代力量黨中央應痛定思痛，全面改選決策委員會，才能重拾人民信心。時代力量決策委員更一起脫下黃色背心，呼籲全面改選決策委員會。記者蘇健忠／攝影

時代力量決策委員曾威凱、陳孟秀、李兆立、立法委員邱顯智、王婉諭等人下午召開記者會，呼籲時代力量黨中央應痛定思痛，全面改選決策委員會，才能重拾人民信心。時代力量決策委員更一起脫下黃色背心，呼籲黨主席陳椒華不應接受慰留，應全面改選決策委員會。

時代力量 邱顯智 陳椒華

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