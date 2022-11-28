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基隆「青年電動機車計畫」 經部：補助與地方加碼無關

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

基隆市長當選人謝國樑辦公室指出，其政策「青年電動機車計畫」補助來源是經濟部工業局，經濟部今（28）日說明，目前經濟部補助民眾購買電動機車為全國一致性為每輛7000元，地方政府自行加碼部分要自行編列預算。

經濟部表示，每輛7000元的電動機車補助是不分縣市別的，並沒有單獨針對單一縣市的補助。如果地方要再加碼，都是由地方政府自行編列預算支應，與經濟部全國一致性補助經費無關。

經濟部也解釋，除民眾購買電動機車補助外，在補助私人公司行號購買電動機車作為業務使用上，也是每輛7000元，同樣為全國補助金額一致；至於在共享租賃（如威摩wemo、和雲租車、Goshare)的用途上，補助金額則是減半的每輛3500元。

電動機車

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