基隆「青年電動機車計畫」 經部：補助與地方加碼無關
基隆市長當選人謝國樑辦公室指出，其政策「青年電動機車計畫」補助來源是經濟部工業局，經濟部今（28）日說明，目前經濟部補助民眾購買電動機車為全國一致性為每輛7000元，地方政府自行加碼部分要自行編列預算。
經濟部表示，每輛7000元的電動機車補助是不分縣市別的，並沒有單獨針對單一縣市的補助。如果地方要再加碼，都是由地方政府自行編列預算支應，與經濟部全國一致性補助經費無關。
經濟部也解釋，除民眾購買電動機車補助外，在補助私人公司行號購買電動機車作為業務使用上，也是每輛7000元，同樣為全國補助金額一致；至於在共享租賃（如威摩wemo、和雲租車、Goshare)的用途上，補助金額則是減半的每輛3500元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言