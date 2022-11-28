「八德農地案」鄭文燦親下指導棋？ 桃市府批移花接木

國民黨桃園市議員當選人凌濤今天再砲轟，桃園市政府疑縱容詐騙集團炒地牟利，更稱桃園市長鄭文燦曾親自指示將捷運站移到郭哲敏農地旁。桃市府則回應表示，鄭市長不只沒有介入，一切證據都可以攤在陽光下完整呈現，也批凌濤即使當選議員，仍然要面對司法。

凌濤選前質疑桃園市府疑似縱容郭哲敏詐騙集團炒地牟利，今天他再爆料，有吹哨者提供證據，直指郭哲敏集團購買八德土地後2個月內，市府隨即召開「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究成果報告案」及「桃園捷運綠線延伸中壢周邊本府相關計畫整合案」會議，鄭文燦身為會議主持人，親口指示將GE01的站體移至郭哲敏農地旁，更強調GE01站周邊土地，未來一定要開發。

對此，市府新聞處長詹賀舜說，GE01車站位置必須接近霄裡，以符合地方生活圈，這是地方主流意見，各種會議紀錄都清楚說明；凌濤指控的土地屬於非都市土地特定農業區，沒辦法直接變更為建地，「所謂農地變直接建地，獲利30億元，根本不可能發生。」

詹賀舜說，捷運車站附近整體開發區，必須等捷運計畫核定、市府增訂都市計畫才有可能，而且必須區段徵收，時間、程序很冗長，最後配地要抽籤，不可能原地分配，更不可能指定在捷運車站附近，「這是每一個捷運車站附近地區的正常整體開發模式」。

詹賀舜批凌濤移花接木、穿鑿附會，此案日前已按鈴申告進入司法程序，相關證據亦已提交檢方偵查，市府將透過司法保護鄭文燦及團隊名譽。

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