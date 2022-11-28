台中醫界要傳他參選立委 衛生局長曾梓展：我是什麼咖啊

台中市長盧秀燕以輾壓式差距贏得連任，獲得民眾肯定，也遷動下屆立委布局。其中，盧秀燕以往的立委選區北區、北屯區在本屆沈智慧接棒未成後，接著由誰出戰光復，醫界最近傳出現任的衛生局長曾梓展是可能人選。

曾梓展可能選立委的傳聞在醫界傳了一陣子，原因在於他原即在北區開診所20多年，而且風評頗佳，門口經常大長龍，是口碑極佳的醫師。而且，他擔任過地方和全國多個醫界組織領袖，具有聲望，加上擔任衛生局長期間，妥適安穩的協助盧秀燕度過百年大疫，而且還表現不俗，為盧加分許多，成為可能光復北區和北屯區的潛力人選。

醫界人士說，目前北區、北屯未見國民黨有適當人選，若是曾梓展出線，在盧輔選下，將為台中市添一位醫界立委，不僅可以幫盧秀燕看好北區、北屯區，接下來凝聚醫界力量，對推盧更上一層樓，也有相當助益，是一著好棋。

曾梓展上午以「的確有醫界人士這麼跟我開玩笑」、「我是什麼咖啊！」「年紀大了」回應，並說尚未對此有任何思考。

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