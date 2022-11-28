雲林縣長張麗善選後首日率主管喊話：人事不會大幅調整

雲林縣長張麗善今選後首日上班，率領一級主管在縣府大廳，宣布未來4年施政方向，張麗善上午受訪時表示，未來縣府人事不會大幅調整，她會把握4年時間，努力兌現選舉時提出的承諾，也會與同仁持續維持良好的互動及溝通，並且更貼近民意需求。

張麗善說，選舉已結束，她也銷假上班，期盼用溫暖照亮社會，而非讓社會充滿暴力及鬥爭，張麗善強調，她平時與人相處都會互相尊重、有禮貌，看到每個人都會點頭、揮手及打招呼，因為這是做人重要的根本，當會尊重同儕時，也會用相同的方式去照顧鄉親。

張麗善也說，未來4年時間非常緊迫，提出2030前進雲林會努力兌現，要用4年時間拚出雲林未來8年，提出觀光、青年、產業、農業、社福等多面向政策，其中對雲林最重要的農業政策包括科技智農等3大主軸及30項行動方案，要讓雲林在台灣發光發熱且接軌國際。

張麗善強調，雖然今年投票率不佳，只有6成6的人出來投票，但仍獲得過半縣民肯定，未來希望改善雲林的產業結構，目前農民占總人口49.7%，所有雞蛋都放在同一個籃子，全部都看天吃飯風險太高，希望務農人口降到3成以下。 雲林縣長張麗善今選後首日上班，率領一級主管在縣府大廳宣布未來施政方向。記者黃于凡／攝影 雲林縣長張麗善（前排右五）今選後首日上班，率一級主管在縣府外合照。記者黃于凡／攝影 雲林縣長張麗善（前排右）今選後首日上班，將由謝淑亞（前排左）續任副縣長。記者黃于凡／攝影 雲林縣長張麗善（前排右十）今選後首日上班，率一級主管在縣府外合照。記者黃于凡／攝影

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