恢復徵兵由行政院核定或三軍統帥親裁？學者兩種看法

蔡政府縱使兵敗「九合一」選舉，蔡總統仍慰留行政院蘇揆囑其繼續推動、完成重大政策。按時序推判當前首要政策，即為國防部恢復徵兵制、延長役期為一年。據透露，全案啟動關鍵將落在下（十二）月八日至十二日間，經由國防部透過呈文或軍事會談親自請示，呈請蔡總統核可，取得命令後，據以推動、發布。

對恢復徵兵制時程，國防部一逕表示：對於有關義務役役期調整，目前仍持續由相關單位及部會研議中，若有進一步訊息，將對外公布。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，依照「兵役法」第34條，「恢復常備兵現役(即所謂的義務役)」，僅需「陳報行政院核定並送立法院查照後公告」，並未要求需上簽給總統核定，學者因此研判國防部應該不會上大簽給總統，但一定會在總統府的軍談中向總統報告並由總統作出裁示。但國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，依照我國憲政體制，總統為三軍統帥，國防部的任何決策都需依照正式公文流程陳請總統核可，才能依法產生效力。

軍事會談中總統可採口頭上不反對國防部建議的形式，由行政院推動恢復徵兵，由蘇內閣總其成負成敗之責；但在呈請核可公文上落款簽字，形式上較能坐實由總統下令。兩者可供研判恢復徵兵政策是「由下而上」或「由上而下」，將是歷史公案的佐證。