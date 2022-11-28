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加拿大「印太戰略」深化合作 外交部：肯定與誠摯歡迎

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
加拿大政府27日發布「印太戰略」。圖／擷取自加拿大政府發布「印太戰略」新聞稿
加拿大政府27日發布「印太戰略」。圖／擷取自加拿大政府發布「印太戰略」新聞稿

加拿大政府27日發布「印太戰略」，強調印太地區的未來，無論是安全、經貿、尊重國際法及人權、民主價值、公共衛生及環境保護等議題，均對加拿大至關重要；加拿大也將積極投入資源，致力深化與台灣等印太地區自由民主夥伴的合作，並反對任何威脅台海現狀的單方面行徑等。我外交部今天表示，加拿大在「印太戰略」中所宣示的新政策方向，尤其對台加合作以及維繫台海和平穩定的重視，外交部表達肯定與誠摯歡迎。

外交部指出，加拿大在其首次發布的「印太戰略」文件中，明確指出「中國是個日益具破壞性的全球強權」，並強調加拿大將平衡應處對中國關係及深化印太地區多元關係，包括將與印太夥伴合作，反對任何威脅台海、東海及南海現狀的片面行徑。戰略報告也多處提及台灣，指出加拿大將持續深化台加關係的多面向交往，就經貿、科技、供應鏈、公衛、民主治理及反制假訊息等領域深化合作，並在支持台灣韌性的同時，提升台加經貿以及人民對人民的連結。

外交部表示，台灣與加拿大是理念相近夥伴，雙方共享自由民主的價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，近年來並透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)就各項全球議題協力合作。台灣將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

加拿大 外交部 台海

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