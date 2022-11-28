「自己種一欉」效應 南彰4偏鄉選出「自己的」縣議員

台灣俗語「自己種一欉，卡贏看別人。」彰化縣五合一選舉結果本（11）月26日揭曉，南彰化有多個鄉產生「自己的」縣議員，其中埤頭郷12年沒縣議員，前鄉長吳錦潭在全鄉集中選票的情況下，第三票當選下屆縣議員。

吳錦潭今天表示，埤頭鄉12年沒縣議員，鄉民期待能選出屬於家鄉的縣議員，未來不忘初心，將盡力為民服務。他也自我調侃以後綽號要改作「阿好」，不能再叫他「阿壞」。

「自己種一欉，卡贏看別人。」效應也發生在田尾鄉，選前外界認為田尾鄉怡心園工程一波三折可能影響資深縣議員劉淑芳的選情，她也有強烈危機感，一度調整心情打算好好調適，但田尾鄉選民最終在「土親人親」考量下，集中選票讓這位前鄉長再度連任縣議員，和吳錦潭並列為南彰化的前鄉長縣議員。

縣議員第八選區的二林區四鄉鎮選舉，國民黨雖在縣長、鄉長選舉方面大勝，「自己種一欉，卡贏看別人。」效應發酵，藍色選民支持自家要有一席代議士，藍軍挖票失敗，縣議員選舉由本屆補選當上縣議員的民進黨洪騰明勝出。

溪州鄉有兩名民進黨縣議員候選人，選舉期間為了黨內初選、12年前申請設立土石場等事情鬧得不可開交，互相提告，縣議員第五選區有3名民進黨縣議員，選前外界最悲觀預期同室操戈全盤皆墨，最好的結果是1人當選，果然溪州鄉選民為家鄉保住一名縣議員。

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