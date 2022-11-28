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凌濤：鄭文燦涉入八德農地案 會議關鍵「指導棋」曝光
國民黨桃園市議員當選人凌濤上午舉行「鄭文燦涉入八德農地案 會議關鍵『指導棋』曝光」記者會，再爆桃園市府疑似縱容炒地集團牟利內幕。凌濤根據吹哨者提出的相關證據顯示，桃園市長鄭文燦指示將GE01的站體位移至洗錢案犯嫌郭哲敏農地旁，強調未來一定要開發。
桃市府日前回應，「周邊區域開發視未來都市計畫而定，沒有要變更成住宅區」；桃園市新聞處長詹賀舜也說，目前該地區屬於非都市土地，故沒有都市計畫，更沒有「農地變更為住宅區」。
但凌濤選前提出「會議記錄」證明，郭哲敏詐騙集團購買八德土地之後兩個月內，桃園市府即召開「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究成果報告案」及「桃園捷運綠線延伸中壢周邊本府相關計畫整合案」的會議，主持人就是桃園市長鄭文燦。
凌濤強調，有「吹哨者」提供確切證據，炒農地絕對是事實，鄭文燦親口在會議中有兩項重要指示，一、將GE01的站體位移至郭哲敏農地旁；二、GE01站周邊土地，未來一定要開發。凌濤表示，證據相當明確，桃園市府還要護航嗎？鄭文燦還要公開說謊嗎？
凌濤說，八德農地案只是冰山一角，他呼籲桃園市所有公務員堅守法治，若懷疑經手的案子有任何不法，請一定要保全證據，國家法律會保護公務員。他擔心桃園市府的公務員會受到壓力而銷燬證據，因此今天他再次喊話，桃園公務員只有保全證據，國家法律才會予以保護。
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