「白紙革命」 蘇揆：中國嚴密封控怪不得引起劇烈反抗
新疆烏魯木齊疑因封控不當，一場惡火奪走10條性命，引爆各地近日掀起「白紙革命」反封控抗議浪潮。被問到政府是否會擔心中國大陸對台將有動作，來轉移內部衝突？行政院長蘇貞昌今天表示，中國是專制極權的國家，又緊鄰著台灣，「對中國任何變化和動作，我們都緊盯且及時因應。」
蘇貞昌今上午出席「CEDAW第4次國家報告國際審查會議開幕式」。他在會前受訪表示，疫情在世界各國已經走到與病毒共存，我國也已開放邊境，歡迎觀光客進來，世界各國大致都是如此。
蘇貞昌說，中國嚴密封控，強制進行各種跟人民生活嚴重干擾的行為，怪不得引起劇烈的反抗，這些做法大家都可以比較。中國是專制極權的國家，又緊鄰著台灣，對中國任何變化和動作，政府都緊盯且及時因應。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言