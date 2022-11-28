「白紙革命」 蘇揆：中國嚴密封控怪不得引起劇烈反抗

新疆烏魯木齊疑因封控不當，一場惡火奪走10條性命，引爆各地近日掀起「白紙革命」反封控抗議浪潮。被問到政府是否會擔心中國大陸對台將有動作，來轉移內部衝突？行政院長蘇貞昌今天表示，中國是專制極權的國家，又緊鄰著台灣，「對中國任何變化和動作，我們都緊盯且及時因應。」

蘇貞昌今上午出席「CEDAW第4次國家報告國際審查會議開幕式」。他在會前受訪表示，疫情在世界各國已經走到與病毒共存，我國也已開放邊境，歡迎觀光客進來，世界各國大致都是如此。

蘇貞昌說，中國嚴密封控，強制進行各種跟人民生活嚴重干擾的行為，怪不得引起劇烈的反抗，這些做法大家都可以比較。中國是專制極權的國家，又緊鄰著台灣，對中國任何變化和動作，政府都緊盯且及時因應。

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