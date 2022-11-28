林右昌接交通部長呼聲高 王國材：他適任任何職務

九合一大選民進黨大敗之後，各界認為內閣勢必會改組，外界認為未來民進黨中生代卸任縣市長林右昌及潘孟安，可能入閣，其中林右昌有望接掌交通部。現任交通部長王國材表示，林右昌市長在基隆表現優秀，非常適任任何職務，「我這邊把每天該做的事情努力完成，會不會有變動，就由府院來決定」。

各界將今年地方大選視為蘇貞昌的「閣揆保衛戰」，民進黨卻慘敗，民進黨主席蔡英文也請辭擔起政治責任，行政院長蘇貞昌雖口頭請辭，但被慰留，不過各界仍關注內閣改組動態。其中基隆市長林右昌任期屆滿卸任，由於他在港口縣市經營觀光頗有口碑，接任交通部長呼聲高。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於交通部單位預算。王國材會前受訪表示，林右昌在基隆表現優秀，非常適任任何職務，他把每天該做的事情努力完成，會不會有變動，就由府院來決定。

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