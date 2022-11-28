影／聖露西亞總理率團抵台訪問 將深談兩國合作事項

聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）應中華民國政府邀請，於11月28日至12月2日率團訪台，為展現我國對皮耶總理蒞訪的禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。皮耶總理及訪問團成員於今（28日）晨6點55分搭機抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮到場接機，皮耶總理於機場發表談話時表示，期待訪台行程非常成功。

聖露西亞總理皮耶致詞時表示，很高興來到台灣，期待見到蔡英文總統、各級官員與台灣人民。台灣與聖露西亞是長久的朋友，彼此尊重互相及自由，希望此次訪台行程能夠成功，也希望兩國友誼長存。

外交部表示，此行是皮耶總理去年（2021）7月28日就職後首次訪問我國，為展現我國對皮耶總理蒞訪的禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與皮耶總理就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

訪團成員包括教育暨永續發展部長愛德華(Shawn A. Edward)、國民保險局董事長尚馬利(Evaristus Jn Marie)、聖露西亞發展銀行董事長雷蒙(Daryl Raymond)等重要政府官員。

皮耶總理在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、內政部警政署及高雄市政府，並接受吳部長款宴。訪團另將參訪資訊工業策進會、高雄餐旅大學、台北101等經建文化設施。

今年是我國與聖露西亞復交15週年，兩國關係堅實密切，在醫療、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域持續深化合作，成果豐碩，嘉惠露國全民。兩國政府將在既有友好基礎上，齊力促進疫後經濟復甦，共創國家繁榮發展，並落實永續發展目標。 聖露西亞總理皮耶（左三）表示，希望此次訪台行程能夠成功。記者黃仲明／攝影 聖露西亞總理皮耶應中華民國政府邀請率團訪台，外交部長吳釗燮到場接機，雙方於機場合照。記者黃仲明／攝影 聖露西亞總理皮耶（右）應中華民國政府邀請率團訪台，並於機場發表談話。記者黃仲明／攝影

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