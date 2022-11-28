檢討敗選 他慨陳兵役延長是年輕人不投民進黨原因之一

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨台北市議員梁文傑（左）與髪妻同黨籍立即委林楚茵。圖/取自梁文傑臉書粉專
民進黨台北市議員梁文傑（左）與髪妻同黨籍立即委林楚茵。圖/取自梁文傑臉書粉專

在「九合一」選舉意外失利的民進黨台北市議員梁文傑今晨檢討全黨敗選，認為主要就是年輕人這次不投民進黨；而兵役要延長，造成「票投民進黨，青年上戰場」發酵，是原因之一。

梁文傑今（28）日凌晨在臉書貼文，感謝朋友對他的不捨，但也籲「別急著幫我找位子，也別急著幫我找工作」。他說從學生時代參與民主運動到現在，他算是「老靈魂」，當初只是一腔熱血，沒有要什麼位子的想法，現在也沒多大改變。

但他話鋒一轉說「有些話我可以說一下」。民進黨這次慘敗，藍營當然會把他們說得很不堪，連他們自己人都會鬼扯一些說法附和一些媒體，在內部製造矛盾。當「民進黨良心」很簡單，只要罵民進黨就好，但這種事實在太廉價。

梁文傑認為，就是兩個原因，讓年輕人這次不投民進黨。

梁文傑稱，第一就是疫情。雖然他們確實應付得不錯，從各項數字來看也名列世界前茅，但有些情緒是根本無法處理的。例如，疫情嚴重時，很多旅行社和餐飲業者停業甚至倒閉，很多人失去了工作，他們當然要怪罪給執政黨，你跟他們講台灣防疫做得有多好根本沒意義。又例如在疫苖缺乏時，當初是採取先給老年人施打，最後才輪到年輕人。我們覺得這很科學，但確實讓很多年輕人覺得，為什麼要上班賺錢的人打不到疫苖，反而是退休在家的族群要被政府特別照顧？

梁文傑認為，這些情緒都是無法用解釋來化解的，講再多這是不得已也沒用，而國民黨和民眾黨就是利用了這些情緒。

梁文傑進一步說，第二，從俄國入侵烏克蘭以來，有一種害怕恐懼的情緒正在蘊釀。大家都很同情烏克蘭沒錯，但同時也看到烏克蘭現在的慘況。然後是中共對台軍演，習近平在二十大上大權獨握。以前覺得老共是虛張聲勢，現在好像迫在眉睷，而且兵役又要延長，這就讓很多人悄悄改變立場，尤其是最可能上戰場的年輕族群，還有他們的父母和祖父母。

於是「票投民進黨，青年上戰場」，就開始發酵了。

梁文傑說，疫情會過去，等到國門大開和不帶口罩之後，這些經驗都會被淡忘。但兩岸緊繃，這會是常態，只要習近平還在，而這就是明年總統選舉的主題。

民進黨 梁文傑 烏克蘭

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