蔡英文慰留蘇貞昌 綠營現反彈聲

民進黨在九合一選舉大敗，創史上最糟成績，蔡英文總統前天辭黨主席，民進黨面臨重組。民進黨派系高層指出，雖然行政院長蘇貞昌獲慰留，但若「英蘇體制」繼續，等於民進黨在敗選後仍沒有痛定思痛，深切反省。

綠面臨重組 各派系觀望

昨天是民進黨敗選後第一天，蔡總統、副總統賴清德及蘇貞昌都沒有公開行程。據了解，各派系在敗選後都有各自舉行會議，討論下一步，並看其他派系如何出招。

蘇貞昌在敗選後第一時間請辭獲慰留，昨天沒有公開行程但一早進行政院辦公。蘇貞昌今天將出席「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」國家報告國際審查會議開幕，是他選後第一場公開行程，預料將被問及內閣改組議題。

二○一八年，民進黨同樣是九合一敗選，時任行政院長賴清德隨即請辭，也不接受慰留，最後在蔡總統要求下，才答應在立法院會期結束後離任。黨政人士說，如今蘇內閣看似不動如山，若蘇揆和蘇內閣都不異動，無法給大眾新氣象，接下來民進黨就要面臨二○二四總統大選，若現在不清理戰場，未來民進黨的總統參選人也很難選下去。

英系拍板 推陳其邁代理

除內閣是否改組的挑戰，蔡總統在黨內也面臨考驗。蔡總統宣布辭去民進黨主席後，黨內隨即傳出由高雄市長陳其邁代理黨主席。據了解，陳其邁代理主席是由英系拍板，預計本周三中常會就會經由互推產生。雖然陳其邁幕僚目前都說未來不參選主席，但陳其邁已是英系少數命脈，黨內各派系都預估，英系為了持續掌握黨權，勢必推人戰到底。

另一方面，黨政人士指出，蔡總統前晚至民進黨中央黨部發表敗選談話之前，曾召集選舉對策委員會成員舉行會議，會議中提到，蔡會辭黨主席，並請蘇貞昌留下繼續幫忙，協助政務推動。

輿論壓力 留蘇非綠共識

黨政人士說，蔡總統慰留蘇揆，明顯希望蘇繼續穩住內閣，且不只待到明年一月立法院會期結束。蘇曾透露蔡總統希望他「一直幫忙」，若民進黨沒敗選，蘇陪蔡走完任期也不令人意外。但現在蘇續留，整個民進黨都受到輿論壓力。該人士指出，蘇續留雖然是蔡總統的意志，但非各派系高層共識。

民進黨在敗選後掀起檢討聲浪，這次主導提名的英系成為箭靶，「如何面對英系」成了各派系因應重點。據悉，新潮流系和正國會的動向，都是「謀定而後動」，新系與正國會雖勉強接受陳其邁代理主席，但若英系還要再推人參加補選，新系和正國會也不會默不作聲。尤其陳其邁代理主席一事傳開時，新系、正國會私下並非沒有微詞。

蔡辭主席以後，英系仍然持續布局下一任主席人選，雖然立法院前院長、現任台日關係協會會長蘇嘉全也被點名，但蘇嘉全身負蘇家包袱，恐不利於選舉，各派系評估「煙霧彈」的成分居多。蘇貞昌雖然在民進黨敗選的第一時間口頭請辭，但馬上接受慰留，代表英蘇系將繼續合作，蘇也成為英系運作的一顆活棋。

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