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3場戰役開打 藍綠白2024練兵

聯合報／ 記者林麗玉潘才鉉賴香珊林伯驊／連線報導
南投縣長選舉國民黨立委許淑華（中）當選，當地第二選區（濁水線）立委因此將補選。記者江良誠／攝影
南投縣長選舉國民黨立委許淑華（中）當選，當地第二選區（濁水線）立委因此將補選。記者江良誠／攝影

九合一選舉剛落幕，但蔣萬安當選台北市長及許淑華當選南投縣長的兩席立委補選，馬上就要展開；再加上因為有候選人逝世而延後投票的嘉義市長選舉，三場選戰被視為各黨為二○二四練兵的前哨戰。

蔣萬安選前辭立委，北市第三選區（中山、北松山區）立委補選今起登記，恐再上演藍綠白三腳督選戰。民進黨已有議員阮昭雄、北市黨部前主委吳怡農表態爭取參選，兩人昨表示，黨中執會上周通過由黨徵召，尊重黨民主機制。國民黨前立委羅淑蕾昨天也表態，指國民黨若願意徵召她，她將義不容辭。民眾黨北市黨部主委林國成表示，是否推人參選待黨決定。

北市第三選區立委補選明年一月八日投票，今起至十二月二日登記。羅淑蕾昨表示，她以前在立院曾修法米酒降價等案，但還是有缺憾，這次表態參選是想要完成修法餘願，回立院也願拋棄全數薪水做公益，只希望完成未完心願。

高票連任的國民黨議員徐巧芯、王鴻薇都被視為熱門人選。王鴻薇昨表示，目前為止沒任何計畫去角逐立委補選，黨中央趕快推出最好的勝選人選，更點名徐巧芯是空戰天后，戰力非常強。不過徐巧芯昨表示，今天就安排出國，確定不會投入立委補選。

屢被點名參選的國民黨議員王浩則在臉書表示，國民黨一定要讓有為年輕人有出頭機會，國民黨主席朱立倫此時此刻一定傷透腦筋，為找出最佳人選出來參加補選，但人選產生後他會幫忙，贏得補選勝利。

吳怡農昨表示，希望民進黨的提名與徵召會以透明為原則，以民主機制為依據。阮昭雄也說，民進黨面臨選後狀況，全黨須共同承擔，努力攻下立委補選這一席。

南投許淑華遺缺
綠陳紀衡 藍林儒彬、宋懷琳想角逐

至於許淑華的立委遺缺，民進黨籍集集鎮長陳紀衡已表態爭取補選，他認為黨中央應辦初選；甫落選南投縣長但被點名補選立委的蔡培慧表示，她的立場是「好好扎根在南投服務」。

國民黨部分，包括縣長林明溱的兒子、縣黨部主委林儒彬及南投市長宋懷琳都有意角逐。宋懷琳說，藍營好不容易團結一致，她希望由黨中央徵召適合人選，避免黨內再生紛爭；林儒彬也支持黨中央徵召人選。

嘉義市長延長賽
綠打政策牌喊贏回嘉義 藍不敢鬆懈

嘉義市長選舉部分，在綠營九合一選舉慘敗之後，民進黨候選人李俊俋喊出「贏回嘉義」，昨合體議員掃街陸戰開打，表態擺脫抹黑戰，將只打政策。現任市長、國民黨候選人黃敏惠昨到永和傳統市場拜票，毫無藍營大勝的喜悅，她說，人民最期待是安居樂業，人民願意給機會，是責任承擔，她每次都戰戰兢兢、不敢鬆懈。

國民黨嘉市黨部評估，剩下三周投票，鐘擺效應或許沒那麼快顯現，但絕不放鬆。藍營市議員鄭光宏說，大選結果讓國民黨較不悲觀，但民進黨是否視嘉義市為灘頭堡，會再下更多府、院、黨力量？成為變數。

國民黨 民進黨

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北市議員前五票數曝光！台大教授分析：學姐驚人、徐巧芯有望挑戰高嘉瑜

王鴻薇表態不角逐立委補選 讚徐巧芯籲國民黨徵召

徐巧芯表態不選蔣萬安的立委遺缺 明天就要出國

查詢議員選舉結果／台北第三選區（松山、信義）徐巧芯與王鴻薇開票數破2萬 張文潔勝選

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