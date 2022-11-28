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冷眼集／蘇內閣不總辭 綠有真心反省？

聯合報／ 本報記者丘采薇
民進黨在九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌前天口頭請辭，但獲蔡總統慰留繼續打拚，確保各項政策能推動。本報資料照片
民進黨在九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌前天口頭請辭，但獲蔡總統慰留繼續打拚，確保各項政策能推動。本報資料照片

民進黨在九合一選舉大敗，寫下創黨卅六年來最慘紀錄。雖然蔡英文總統在第一時間辭去民進黨主席，但黨內馬上傳出將由英系的高雄市長陳其邁代理，另一頭行政院長蘇貞昌馬上接受慰留；未來若黨機器繼續由英系掌握，蘇內閣也沒有總辭，國人恐怕感受不到蔡政府真心反省。

這次縣市長提名大部分由英系主導，尤其台北市堅持提名衛福部前部長陳時中參選，導致「仇恨值」蔓延全國，造成比二○一八年更慘烈的結果。但蔡辭主席後，英系仍私下積極布局下一個主席人選，各派系看在眼裡，都在等待最佳時機攤牌。

雖然英系已為「留下命脈」做好準備，隨時打算重掌黨機器，不過民進黨已邁入「後蔡英文時代」，英系不管推誰都難以服眾，未來與新潮流、正國會終將一戰。

蘇貞昌在這次選舉中扮演很微妙的角色，雖然是「選舉對策委員會」成員，但沒有主導任何縣市提名，對於和自己淵源最深的新北市，也沒有派女兒或子弟兵參選，若即又若離。因此選前黨內就盛傳，蘇揆不會為了敗選離開。

果真，民進黨敗選之後，蘇揆火速接受慰留，蘇內閣也沒有大幅改組跡象。對比二○一八年，時任行政院長賴清德堅持離任，賴內閣環保署長李應元、農委會主委林聰賢及交通部長吳宏謀還被點名成為「戰犯」為敗選下台，當時檢討聲音猛烈，四年後的今天只看到英系要角洪耀福與北市立委何志偉為了敗選隔空對罵，凸顯民進黨自省能力薄弱，彷彿黨內互打就可以不必謙卑面對人民。

蔡的總統任期還有一年多，若民進黨未來一字排開，從黨機器到內閣都還是老面孔掌權，既沒有檢討、也不願改變，二○二四大選恐怕要再一次受民意檢驗。

九合一選後誰扛責 圖／聯合報提供
九合一選後誰扛責 圖／聯合報提供

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