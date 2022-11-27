兵役延長非敗選主因 綠委支持推動建議蘇揆赴立院專報

民進黨執政團隊面對「九合一」選舉大敗，有無底氣在年底宣布恢復徵兵制，將兵役延長到一年？民進黨立委對此多表達兵役延長對選舉結果影響微小，但在國防部主張不需修法逕付行政院公布下，綠委表達須送立法院經朝野討論背書，甚至須由行政院長蘇揆赴院報告並備質詢，以示慎重。

綠營兵敗九合一選舉，是否與過早宣示兵役將要延長有關？代表民進黨角逐基隆市長失利的蔡適應今（27）日表示，選舉過程中影響大局的議題，關乎疫情、疫苗取得，民間反應兵役問題，「比例非常低」，不是影響選舉結果的主要因素。

他說，他自己當過職業軍人，而國家安全很重要，他支持恢復、延長一定程度的兵役，「這是必要的」，而台灣面臨國家安全的威脅，除非台灣要放棄抵抗，這是保衛國家決心的展現。

民進黨外交及國防委員會立委林淑芬也表示，她在基層並也沒聽到有長輩提出這方面的抱怨，但多少有人會有些焦慮，希望子弟能提早入伍，而這種焦慮有無轉化成影響投票的意願？她並沒有看到這個現象。

林淑芬說，在美中對立嚴重、台海情勢緊張的狀況，許多人確覺四個月的兵役訓練是不夠的，她個人也覺得稍微短了一點。至於多長的役期才足夠？她支持將恢復徵兵制案送到立法院再討論，朝野立委自然會回應每個地區民眾的看法，討論什麼才是足夠的訓練，再決定要延長多久。

她說，國防政策不只關乎綠營思考，一定要以國家整體防衛的戰略來思考，延長兵役有無必要，可以到立法院來討論。若行政部門認為此舉有迫切必要，社會的共識，則可透由代表各選區人民的立委來展現，民間確實的聲音自然會反應上來。

民進黨外交及國防委員會立委趙天麟認為，九合一選舉結果研判是受內政因素影響，兵役因素應非民進黨挫敗的因素，他也不贊成將兵役放進選舉作考量。過去不管哪一黨執政都因選舉因素將兵役縮短，不管是此次地方選舉或明年將展開的二零二四總統選舉，兵役議題都應與選舉脫勾。

但趙天麟表示，國防部希望採取非修法方式來採取這樣的事情，但作須透過某種形式通過立法院這關，不管是經由專案報告、預算審查等形式，與立法院執政黨政策小組與在野黨黨團，進行充分溝通；而這麼重大的事情，容或可提升至由蘇揆立法院進行報告並備質詢，「這最有重視的高度」。

商品推薦